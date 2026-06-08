実業家としても活躍する女優でモデルの新田さちか(27)が7日、自身のインスタグラムを更新。個性的なファッションを披露した。



【写真】びっくりするほど開いてる！社長自ら魅せるファッション

「実は夏に着たいドレープロンT」とつづり、背中側が大きく垂れ下がるように開いたドレープのロングTシャツを着こなす動画を公開。「柔らかくて気持ちいい＆冷感素材で伸縮性も高いから腕の紫外線を気にせず着られる むしろ、最近は肌寒い日が続いとるから少しひんやりするくらい」と、自身がディレクションを行うファッションブランドのアイテムを涼しげに紹介している。



膝上に大胆なカットラインを入れたマーメイドスカートとのコーディネートでポーズを取るメリハリボディは“さすがモデル”のシルエット。フォロワーからは「おしゃんすぎるよさちかちゃん」「背中すごく綺麗ですね」「スタイル抜群ですね素晴らしい」「お綺麗 ずっと見ていられる」などと絶賛の声が集まっている。



石川県出身の新田は「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。大学3年時からアパレルブランドを立ち上げ、現在は社長として自社ブランド「VALLAN」「BORRAKE」などを手がける。女優・モデルとしても5月末に写真集を発売。芸能界と実業界の“二刀流”を実践している。



（よろず～ニュース編集部）