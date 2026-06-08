RB大宮の新監督にナルシス・ペラッチ氏が2年契約で就任へ

移籍情報に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は6月8日、自身のXでJ2の監督人事について言及した。

ユルゲン・クロップ氏が日本のRB大宮アルディージャに新たな指揮官を招聘する状況について、「新監督としてナルシス・ペラッチを任命する寸前である」と伝えている。

ロマーノ氏によると、クロップ氏が日本のクラブの新たな指揮官選びに直接関与しているという。新監督の候補としてスペイン人指揮官ナルシス・ペラッチ氏の名前が挙げられており、就任に向けた動きが最終段階に入っているとしている。過去にイングランド2部ストーク・シティを指揮した。欧州ビッグクラブなどの移籍情報を伝えていることが多いロマーノ氏が、日本のJ2監督人事に言及するのは異例だ。

具体的な契約期間や交渉の経緯についても明かされている。今回の人事の裏側について、「クロップは、2年契約でRBAグループのクラブに加わる同監督を連れてくるためのプロセスを主導した」と報じた。新たな体制構築に向けて、移籍市場に精通するジャーナリストもその動向に大きな関心を寄せている。（FOOTBALL ZONE編集部）