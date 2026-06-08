北海道旭川市で女子高校生を殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、検察が懲役27年を求刑しました。内田被告は、裁判の最後に、「今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」などと述べました。

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殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）の結審を迎えた裁判員裁判で、命を奪われた女子高校生の父親が法廷に立ちました。

被害者女子高校生の父親

「事件の全容を知らされた時、警察から告げられる内容に耳を疑うばかり。娘の姿はあまりにも残酷で、その場で泣き崩れたのを今でも思い出します。私は娘のことが大好きでした」

「どうか、どうかあいつ（内田被告）に、私の娘が望む判決を下してください。よろしくお願いします」

父親は法廷の外まで響く、大きな声で訴えました。

■一貫して殺人などについて否認

検察側は、懲役27年を求刑しました。内田被告は父親の言葉にも、求刑にも表情を変えることはありませんでした。

事件が起きたのは2024年、北海道旭川市の神居大橋です。内田被告は女子高校生を全裸にしたほか、欄干の上に座らせ、川に落とし殺害したとされています。これまでの裁判で内田被告は…

内田梨瑚被告（23）

「殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」

「殺人という罪にあたるかは、判決が出ないと私にはわかりません」

「殺意はなかった」などと、一貫して殺人などについて否認しています。

■「梨瑚さんが両手で押しました」

一方、同じ殺人などの罪に問われ、すでに懲役23年の判決が確定している小西優花受刑者は…

小西優花受刑者（21）

「梨瑚さんが両手で押しました」

裁判は“殺人の実行行為”や“殺意”の有無が争点となっていました。

■検察側「極めて残虐で悪質」

8日の裁判で、検察側は…

検察側

「（女子高校生は）橋の欄干に座らされた状態で、『落ちろ』『死ねや』と何度も怒鳴られていた。心身ともに限界まで追い込まれており、橋から落ちる以外の選択は考えられない心理状態であったことは明らか」

内田被告らの暴力や言動が“殺人の実行行為”にあたるなどと主張しました。さらに…

検察側

「（女子高校生に対し）最期まで苦痛を与え続けながら、確実に死に至らしめ、その痕跡すら残らない方法で殺害しており、極めて残虐で悪質」

動機については「身勝手極まりなく、酌量の余地は一切ない」と指摘しました。

「主犯であることは明らかで、最も重い責任を負うべき」として、懲役27年を求刑しました。

■弁護側は情状酌量を求める

一方、弁護側は「内田被告に殺意はない」「偶発的に起きた計画性のない犯行」などと主張しました。

「すべて内田被告の責任とは言えない」として、情状酌量を求めています。

また、“小西受刑者の証言”については「信用できない」としています。

■「反省、謝罪、償い…」淡々と述べる

最後に裁判長から、「何か言っておきたいことは」と問われた内田被告は…

内田梨瑚被告（23）

「きょうまで8回の裁判を通して、改めて結果の重大さを身に染みて感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります。以上です」

証言台の前で、淡々と述べました。

どのような判断が下されるのか、判決は今月22日に言い渡される予定です。