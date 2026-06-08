西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。筋肉トレーニングを始めて1年9か月が経ったことをファンへの感謝も交え報告しました。

【写真を見る】【 西川忠志 】父・西川きよし氏の“名言”用いて「筋トレ始めて1年９ヶ月経ちます」「これからも小さなことからコツコツとやっていきます」筋トレ継続宣言





西川さんは、「皆様いつもありがとうございます」と書き出し、「筋トレ始めて1年９ヶ月経ちます その前に自重トレを自宅で2ヶ月したのでそれを入れたら1年11ヶ月ですね。」と、伝えました。





続けて「それにジムでは長年トレーニングされている方が声を掛けてくださり、ここはこうした方がいいですよと教えてくださる方もいらして本当にありがたいことなんです！」と、ジムに通う中で暖かな出会いがあったことを綴りました。





筋トレを続ける中で、ケガもあったと言います。

「8ヶ月目に右肩を壊しました。結局、基本姿勢がきっちりできていないのに

張り切って重さを求めていたのだと思います。それからは痛みが出ない範囲の軽い重さで基本姿勢を意識してやり始めました。痛みが無くなるのに8ヶ月!! かかりましたね もうあの痛みは嫌です！何より思う様に筋トレできないのが悔しいです！なのでとにかく怪我しないように基本姿勢を大切にやっていきます！」









インスタグラムに投稿する写真についてもこだわりがあるようで「撮る時は思いっきり身体に力を込めて撮っております 力を込めなくても常に写真の様な身体になれたらいいなぁ でも継続は力なり！これからも小さなことからコツコツとやっていきます」と、父・西川きよしさんの“名言”も用いて意気込みを綴った忠志さん。









今回の投稿では、ファンへ日頃の感謝も伝えています。「最近インスタに『筋トレしてます！』の色々な投稿写真でも皆様から沢山の温かなコメントをいただきほんとうにありがとうございます 嬉しいです!!」



この投稿に、「これまでの筋トレの過程についてシェアありがとうございます とても参考になります」「こんなに体型が変わってきよし師匠も驚かれているでしょうね」「何事にも努力家ですよね」「怪我しない様トレーニング頑張って下さいね」「僕も影響受けて、自宅で筋トレ始めましたよ！」「忠志さんのイメージとは違いますが一生懸命鍛えられた感じが出てます」など、多くのコメントが寄せられています。









西川忠志さんは以前の投稿で、自身の筋力トレーニングについて「56歳半ばから始めて、いい趣味に出逢えました。」「ジムに行き始めてから1年と8ヶ月 ベンチプレスはやっと90kg挙げれるようになりました。とは言ってもまだ2回までしか挙げられませんが」「目標は100kg挙げれる様に焦らずコツコツと楽しみます」と、その思いを綴っています。









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