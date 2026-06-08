タレントのpecoが、7歳の長男とともにアメリカの「ウォルト・ディズニー・ワールド」を訪れたことを明かし、最新の親子ショットを披露し話題を呼んでいる。

【映像】「ryuchellにしか見えない」息子との親子ショット（複数カット）

これまでにも、長男・リンクくんとの日常をInstagramに投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたお揃いコーデの親子ショットでは「ちっちゃい ryuchell!!」「ryuchellにしか見えない」などのコメントも寄せられ、たびたび注目されていた。

7歳息子とアメリカ旅行での親子ショット公開

2026年6月7日にはストーリーズを更新し、リンクくんとダンサーでインフルエンサーのジェシカさんの3人で、アメリカ・フロリダ州にある「ウォルト・ディズニー・ワールド」を訪れたことを報告。アトラクションを楽しむ姿や、「MAP見てる風で撮ってくれて、めちゃくちゃかわいかった！いろんなポーズ指定してくれるから楽しい」とコメントし、リンクくんとの親子ショットなども披露した。

（『ABEMA NEWS』より）