「晴海フラッグ」で“白タク”行為の取り締まり　東京都内では今年10件検挙…増加傾向に

東京・晴海フラッグで“白タク”行為の取り締まりが行われた。

周辺では外国人観光客を対象とした無許可営業が問題となっていて、警視庁は注意喚起とともに、今後も取り締まりを強化する方針。

晴海フラッグで“白タク”行為の取り締まり

東京・中央区の再開発地区「晴海フラッグ」で“白タク”行為の取り締まりが行われた。

警視庁と国土交通省が合同で取り締まりを行ったのは、東京オリンピック・パラリンピックの選手村の跡地を再開発したマンション群「晴海フラッグ」。

晴海フラッグ周辺では、外国人観光客を相手に、営業許可がないにもかかわらず、車に客を乗せて代金を受け取る白タク行為が横行しているとして住民から多くの相談が寄せられていて、8日の取り締まりでは、中国語のチラシを配って注意を呼びかけた。

警視庁月島警察署の大橋健晴署長は、「われわれが取り締まる姿を見せて、ここで白タク行為ができないんだということを周知して、住民の不安を取り除いていきたい」と話していた。

8日は違反行為が確認されなかったものの、都内では2026年、白タク行為の検挙が10件あり、近年増加傾向となっていて、警視庁は取り締まりを強化していく方針。

（「イット!」6月8日放送より）