「帰るよ」と言われてしまった、公園が大好きすぎるワンコの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で25万回再生を突破し、「永遠の3歳児ｗ」「可愛すぎますねー」といったコメントが寄せられています。

【動画：公園が大好きな犬に『帰るよ』と伝えた結果→嫌がりすぎて…子どものような『駄々のこね方』】

強い意志で帰宅拒否！

Instagramアカウント「bon.bonstagram」に投稿されたのは、公園から「帰るよ」と言われてしまったフレンチブルドッグの男の子「ぼんぼん」くんの衝撃のお姿。ぼんぼんくんは、公園で遊ぶのが大好きなのだそう。

公園と家の間の、歩道のど真ん中で横たわっているぼんぼんくん。「また始まったよ…」と困ってしまう飼い主さんですが、ぼんぼんくんは強めの意志で帰宅拒否している様子。

粘り勝ちで、再び公園へ

粘り強すぎるぼんぼんくんの「帰宅ボイコット」に、飼い主さんは折れてしまい、「最後だよ！」と再び公園へ行くことに。飼い主さんが公園の方向へ歩き出すと一瞬で立ち上がり、ぼんぼんくんは軽快なステップで公園へと向かいます。

脅威の粘り勝ちで、公園への切符を手にしたぼんぼんくん。「ここなら絶対見つからないど」とばかりにトンネル遊具の中に身を隠し、かくれんぼをして遊んでもらったんだとか。

帰宅拒否、再発

歩道で寝そべっていた時とはまるで別犬のキラキラした表情で、公園をエンジョイしているぼんぼんくん。しかし「帰るよ！」という言葉が聞こえると、ぼんぼんくんは公園の出口でまたも寝そべってしまいます。

不屈の精神で、絶対に歩かないと主張し続けるぼんぼんくん。公園への愛が大きすぎるあまり、駄々をこねてしまうぼんぼんくんの姿は、多くの人の頬を緩ませることとなったのでした。

投稿には「永遠の3歳児ｗ」「可愛すぎますねー」「大変そうだけどイイねぇ」「そんなことされたら何度でも公園に戻っちゃうど！」「転がってるw」「抵抗が必死すぎて草」といったコメントが寄せられています。

ぼんぼんくんの微笑ましい日常は、Instagramアカウント「bon.bonstagram」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bon.bonstagram」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。