高校サッカーです。インターハイ新潟県予選の決勝が6月7日に行われ、新潟明訓が8大会ぶり8度目の優勝を決めインターハイ全国大会への切符を手にしました。



決勝は、インターハイ予選4連覇中の緑のユニフォーム帝京長岡高校と8年ぶりの優勝を目指す赤のユニフォーム新潟明訓高校の一戦となりました。





最初のチャンスは、帝京長岡。右サイドで22番の秋山陽登がドリブルで仕掛け、クロス。合わせたのはキャプテンでエースの和食！しかしこれは惜しくポストに阻まれます。するとその2分後。今度チャンスを作ったのは新潟明訓。新潟明訓はファーストシュートで先制。渡辺泰成はこれで今大会2点目です。さらに、新潟明訓はその3分後。今度は、左サイドから7番の上田陸のマイナスクロスに、10番・田代蓮翔！キャプテンでストライカーの一振りで追加点！新潟明訓が2点をリードし、試合を折り返します。そして迎えた後半。またしても試合を動かしたのは、新潟明訓でした。先制点を挙げた渡辺泰成が、持ち運んでカウンター！その渡辺のクロスに合わせたのは、またしても田代蓮翔！キャプテンが帝京長岡をさらに突き放すこの試合2得点目。新潟明訓は3点をリードします。3点を追いかける帝京長岡は、後半26分。さらには、後半31分にも。新潟明訓ゴールに最後まで迫り続けますが、このまま3対0で試合終了。激闘を制した新潟明訓が、8大会ぶり8度目の優勝を決め、インターハイ全国大会への切符を手にしました！＜新潟明訓高校3年 田代蓮翔選手＞「あのゴールは自分だけのゴールではなくてみんながあそこまで繋いでくれたので、自分が最後決めるだけでした」「去年 2回も帝京長岡に負けてしまったので、きょう勝てて良かったです」