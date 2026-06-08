セブン-イレブンが「ご当地冷やし麺」。愛知・広島・山形の3種が全国デビュー、明日から販売開始

コンビニチェーン『セブン-イレブン』に、日本各地のご当地麺が登場する。2026年6月9日から販売されるのは愛知県、広島県、山形県の麺。いったいどんな味わいなのか。

愛知・広島・山形のご当地麺発売 6月9日〜

2026年6月9日（火）より全国の『セブン-イレブン』で順次発売されるのは、愛知の「冷しおろしきしめん 海老天と野菜バラ天」、広島の「辛口つけだれで食べる広島つけ麺」、そして山形の「若鶏の冷たい肉そば」の3種だ。

日本各地で愛されてきたご当地の麺を、その土地の歴史やこだわりと共に提供する「ご当地麺めぐり」シリーズの第1弾だという。

徐々に暑さが増している今日この頃。季節に合わせて、さっぱり食べられる冷製麺が登場する。

冷しおろしきしめん 海老天と野菜バラ天 税抜580円

愛知県の「冷しおろしきしめん 海老天と野菜バラ天」は、愛知名物のきしめんに夏にぴったりのおろし、名古屋名物の海老天が乗った商品。

きしめんは名古屋市を中心に親しまれている幅広で薄く平たい形状のもので、つゆは6種のだしを使用し、醤油感がしっかりと感じられるものとなっているそう。

きしめん ※画像はイメージ

そこにさっぱりとした大根おろしとサクッとした海老天が乗れば、だしの旨みと海老天の香ばしい風味が口に広がりそうだ。もう間違いのない組み合わせだろう。

辛口つけだれで食べる広島つけ麺 税抜550円

広島県の「辛口つけだれで食べる広島つけ麺」は、ピリッとした辛旨なつけだれに、冷たい麺や具材をつけて食べる商品だ。

辛口つけだれのベースは魚介のうまみを利かせた醤油だ。そこに「唐辛子、ラー油、酢を入れることで辛さと酸味を感じられ、さっぱりと食べられる」と同社。具材はチャーシュー、ゆでキャベツ、きゅうり、ネギで、広島つけ麺は冷たい麺と一緒に、ボイル野菜や生の野菜を辛口つけだれにつけるのが特長だという。

広島の名物と言えば広島焼きや牡蠣などのイメージも強いが、地元で愛される辛口つけ麺を全国で気軽に楽しめるのは嬉しい。

若鶏の冷たい肉そば 税抜530円

山形県の「若鶏の冷たい肉そば」は、太麺のそばに若鶏がドンと乗った商品。

麺は食べ応えのある太麺で、そば本来の香りが特長の田舎そばを使用。具の若鶏は旨味のあるもので、つゆはカツオや醤油を入れたコクの味わいになっているという。弾力のある麺をよく噛んでそばの風味を堪能したい。

「夏の定番」として各地で愛され続けている伝統的な味を、全国に届けるためスタートするという「ご当地麺めぐり」。普段はなかなか食べられない各地の名物麺を味わえるのが嬉しい。第2弾はどこの麺が選ばれるのか予想するのも楽しいかもしれない。

この夏は各地の冷製麺を食べて、ちょっとした旅気分を味わってみるのはいかがだろう。

「ご当地麺めぐり」第1弾 商品一覧

■ 冷しおろしきしめん 海老天と野菜バラ天 税抜580円

冷しおろしきしめん 海老天と野菜バラ天 税抜580円

■ 辛口つけだれで食べる広島つけ麺 税抜550円

辛口つけだれで食べる広島つけ麺 税抜550円

■ 若鶏の冷たい肉そば 税抜530円

若鶏の冷たい肉そば 税抜530円

発売日：2026年6月9日（火）〜順次

販売エリア：セブン-イレブン 一部地区を除く全国

※店舗によって価格が異なる場合がある

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある

※画像はイメージ

【画像】この夏は日本各地の名物麺を楽しもう！ セブンのご当地麺フェア（4枚）