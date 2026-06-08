「毎月1万円を積み立て年に1回夫婦で旅する」60代夫婦が満足した宿泊費6万円の北海道2泊旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：68歳・女性
同居家族構成：本人、夫（70歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福岡県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：600万円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：老齢基礎年金6万9308円、老齢厚生年金13万円
ひと月の支出：17万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年6月に夫と2人で」訪れた「2泊の北海道・知床」旅行だそう。
「知床五湖の散策で、自然の雄大さを全身で感じられたことが忘れられません。体力的に不安もありましたが、ゆっくり歩けば問題なく、ガイドさんの説明も丁寧で、安心して楽しめました。夕暮れのオホーツク海を眺めながら夫と静かに過ごした時間が、特に心に残っています」と旅の思い出を振り返ります。
知床への旅を考えている方へは、「知床は天候が変わりやすいので、歩きやすい靴と防寒具は必須です。ガイド付きツアーに参加すると安心して楽しめます。移動距離が長いので、無理のないスケジュールを組むことをおすすめします」とアドバイス。
なお旅行にかかった費用は、2人分の「宿泊費が2泊で6万円、レンタカーとガソリン代が2万円、食事や施設の入場料などで2万円ほど、航空券が8万円」で、総額18万円ほどとなったようです。
シニア旅行をする上で「体力面が一番不安でしたが、実際は休憩をこまめに取れば問題ありませんでした」と取り越し苦労となった様子。一方で、「スマホの地図アプリの使い方に少し苦労しました。事前にルートを紙にメモしておくと安心です」とも。
最後に、旅行を計画しているシニア世代に向けて、「体調に合わせて、無理のない行程を組むことが一番大切です。薬や常備品は多めに持ち、宿泊先のバリアフリー情報も、事前に確認しておくと安心です。荷物は軽くまとめ、『必要なものは現地で買う』くらいの気持ちで行くと、快適に過ごせます」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：旅好きシニア
年齢・性別：68歳・女性
同居家族構成：本人、夫（70歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福岡県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：600万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：7万円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：老齢基礎年金6万9308円、老齢厚生年金13万円
ひと月の支出：17万円
「行ってよかったシニアの旅先は北海道・知床」現役引退後は「1年に1回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年6月に夫と2人で」訪れた「2泊の北海道・知床」旅行だそう。
「知床五湖の散策で、自然の雄大さを全身で感じられたことが忘れられません。体力的に不安もありましたが、ゆっくり歩けば問題なく、ガイドさんの説明も丁寧で、安心して楽しめました。夕暮れのオホーツク海を眺めながら夫と静かに過ごした時間が、特に心に残っています」と旅の思い出を振り返ります。
知床への旅を考えている方へは、「知床は天候が変わりやすいので、歩きやすい靴と防寒具は必須です。ガイド付きツアーに参加すると安心して楽しめます。移動距離が長いので、無理のないスケジュールを組むことをおすすめします」とアドバイス。
なお旅行にかかった費用は、2人分の「宿泊費が2泊で6万円、レンタカーとガソリン代が2万円、食事や施設の入場料などで2万円ほど、航空券が8万円」で、総額18万円ほどとなったようです。
「毎月1万円ずつ積み立て、早めの予約で割引を活用」年金生活における旅費のやりくりについては、「毎月の支出を把握し、旅行用に月1万円ずつ積み立てています。旅費自体は、大きな出費にならないよう、早めに予約して割引を活用するなど工夫しています」とのこと。
シニア旅行をする上で「体力面が一番不安でしたが、実際は休憩をこまめに取れば問題ありませんでした」と取り越し苦労となった様子。一方で、「スマホの地図アプリの使い方に少し苦労しました。事前にルートを紙にメモしておくと安心です」とも。
最後に、旅行を計画しているシニア世代に向けて、「体調に合わせて、無理のない行程を組むことが一番大切です。薬や常備品は多めに持ち、宿泊先のバリアフリー情報も、事前に確認しておくと安心です。荷物は軽くまとめ、『必要なものは現地で買う』くらいの気持ちで行くと、快適に過ごせます」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)