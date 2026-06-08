自律神経は、ライフステージによってリズムがあるといわれています。加齢にともない自律神経の働きにも大きく影響があると考えられているのです。つまり、自律神経の乱れを引き起こすのは、日々のストレッサーや不規則な生活習慣だけではないということです。

特に10代〜20代の若い頃は、副交感神経の働きが強いため、多少の無理や夜更かしをしても、一晩ぐっすり眠ればすぐに回復します。寝ている間は副交感神経が優位になるからです。しかし、男性では30代、女性では40代くらいから、副交感神経の働きが衰えると、眠っている間に回復しづらくなり、翌日も疲れを引きずってしまうことになります。

交感神経が優位な状態では、末梢血管が収縮しているために、血管の循環が悪くなります。そのため、全身の機能が低下してしまうのです。集中力や判断力の低下、休んでも疲れが取れないなどの加齢による不調は、自律神経の働きが大きく関わっているのです。

また、交感神経と副交感神経がバランスよく働くことで、血管収縮と拡張を繰り返して、血流がよくなります。血流がよくなると、全身の細胞に酸素や栄養素が行きわたり、老廃物を排出しやすくなります。さらに、筋肉や脳の働きもよくなり、肌や髪の毛にツヤも与えます。自律神経のバランスを整えることが、心身ともに健康で、若さをキープするポイントといえるでしょう。（監修：健康管理士一般指導員）