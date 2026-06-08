全身で感じた「利家公への愛」と、お祭りの重み

第75回金沢百万石まつりが開催され、前田利家公役を俳優の大東駿介さん、お松の方役を俳優の菅井友香さんが務めました。多くの観客を魅了した百万石行列を終え、二人が石川県への熱い思いを語りました。

「本当に貴重な時間でした」と、大役を終えた大東駿介さんは感慨深げにそう切り出しました。

大東駿介さん「楽しいなと思いながらも、ただ『楽しい』という言葉では済まないような時間でした。私が今演じさせていただいている前田利家公がいかに金沢で愛されているかということを、きょうは全身で感じました。前田家がこの土地と文化を築き、そこに生きる人たちがその心を大切につないできた結果が、今のお祭りなのだと実感しました」

「知らない人は一人もいない」社長の言葉を実感した瞬間

百万石行列の中で、大東駿介さんの印象に残ったことは本当にたくさんあったといいます。

大東駿介さん「最初の太鼓が体の奥、内臓に共鳴してくるような感覚で、これから始まるんだという熱気を感じましたし、皆さんがこのお祭りに向けて本気で向き合ってきた景色がやっぱり一番印象に残っています。馬で皆さんにご挨拶する時間が多かったのですが、聞こえてくる音や皆さんの演舞から、きょうという日にかけてきた思いがひしひしと伝わってきました」

実は、大東駿介さんの所属する事務所の社長が金沢市の出身だそうです。前田利家公という役を演じると決まったときにとても喜んでくれたといいます。

大東駿介さん「社長が『金沢の人間は子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、前田利家公を知らない人なんて一人もいない』とおっしゃっていたんです。ちょっと大げさじゃないかなと思っていたのですが、お祭りでそれを実感しました。小さい子から『利家殿』『利家様』と声をかけてくださって、だからこそ前田利家公という人がこの土地で愛されるようにこのお祭りは続いていったんだな、だから知らない人がいないんだなということをすごく感じました」

石川橋の上から手を振った菅井お松の方、大東利家「気付きました！」

金沢城にかかる石川橋を歩いていた菅井さん。後から城に向かっている利家公に気付き、大東さんへ手を振ります。

MROのカメラがとらえたこのシーン、果たして大東さんは気付いたのか聞いてみました。

大東駿介さん「気付きました！」

菅井友香さん「嬉しい！」

大東駿介さん「今回2人で参加したのに、意外と一緒にいる時間が少なかったんですよね。長い道のりを歩いて橋の上からお松の方が見えた時、グッときましたね」沿道の声援に「ありがとう」を返せなかった理由

百万石行列の最中、大東駿介さんはある強い思いから、沿道からの声援に一言も言葉を返さなかったと明かします。

大東駿介さん「歩き出したとき、いろんな声援をいただいたのですが、『ありがとう』とか一言も声を返せなかったんですよ。それはなぜかというと、役の衣装で前田利家公としてこちらに呼んでいただいていて、この町の皆さんが前田利家公を本当に大切に思ってらっしゃるということをすごく感じたので、自分は前田利家公として皆さんにご挨拶しなきゃいけないと。大東である自分を見せてはいけないんじゃないかという気分になったんです。うれしい言葉もたくさんかけてもらえて、本当はありがとう、と返したかったのですが、なんか矢沢さんじゃないですけれど、『僕は良くても利家はだめなんじゃないか』という気分になって。芝居の延長でこう答えるということしかできなかったですね。本当に今回は前田利家公を呼んでいただいているという気持ちで参加させていただきました」

尾山神社の前で、利家公と自分の気持ちが重なったロマン

歴史や時代物の作品に携わる中で、大東駿介さんが「すごくロマンを感じる瞬間」があったといいます。それは、尾山神社の前を通ったときでした。

大東駿介さん「一礼するときの気持ちとして、この前田利家公とのご縁があって今回のお祭りに参加させていただいていることへの感謝がありました。そして、前田利家公を演じている状態でこのお祭りに参加していたので、『きっとこの景色を利家公が見たら、のちに続く者たちに一礼してもおかしくないよな』と思って。利家公の気持ちと、今この祭りに参加させていただいている自分の気持ちが重なった礼をしたときに、『あ、これがこういう作品に参加させていただいたときの醍醐味だ』とすごくロマンを感じました。本当にこの瞬間しかない輝きみたいなものを感じましたね」

こうしたある人物を中心にして長くこの土地の人間が団結していこうという強いメッセージを持ったお祭りはなかなかないと、大東駿介さんはその力強さを深く感じ、石川へのメッセージをこう語りました。

大東駿介さん「私は今前田利家公を演じさせてもらっているという責任と自負があるので、それにあやかって、まだなおつらい思いをされている方の背中をほんのちょっとだけでも押せたらありがたいなと思っています。忘れること--それは絶対にありません。今回の百万石まつりを通して、皆さんに元気や前向きになるきっかけを少しでもお届けできていたら、こんなにうれしいことはありません」

菅井友香さんがお松の方に込めた、強さとしなやかさと復興への祈り

一方、お松の方役を務めた菅井友香さんも、金沢の皆さんの温かさに深く感動していました。

菅井友香さん「沿道からのたくさんの声援が本当に温かくて、感動の連続でした。お松の方として皆さんの前に立てたこと、心から光栄に思います。金沢の皆さんがこのお祭りと歴史をどれだけ大切にされているかが伝わってきて、胸が熱くなりました。お松の方は、利家公を支え、加賀百万石の礎を築いた素晴らしい女性です。その強さとしなやかさを表現したいと思って臨みました。パレードでは、小さなお子さんからご年配の方まで『お松様！』と声をかけてくださり、役を通して皆さんと心を通わせられたような気がして、本当に嬉しかったです。能登の復興への祈りも込められていると伺い、より一層、身の引き締まる思いでした。このお祭りが持つエネルギーが、石川県の皆さんの力になることを心から願っています。また必ず、この美しい街、金沢に戻ってきたいです」

利家公とお松の方という大役を務め上げ、金沢の歴史と人々の心に深く触れた大東駿介さんと菅井友香さん。二人の表情には、祭りを終えた達成感と、この土地への深い感謝の念が満ちあふれていました。

2人が登場した百万石行列の模様は、MRO北陸放送公式YouTubeチャンネルで6/12(金)まで配信しています。