「贅沢にオートクチュール」元乃木坂46、披露宴のウエディングドレス姿を披露！ 「一ミリ単位で調整」
俳優の能條愛未さんは6月7日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開しました。
【写真】能條愛未の美し過ぎるウエディングドレス姿
1〜3枚目は歌舞伎俳優で夫の中村橋之助さんとのファーストミートの様子、4枚目は披露宴会場を歩く2人の姿、5枚目はウエディングケーキに入刀するモノクロ写真です。能條さんは美しいウエディングドレスに白いロンググローブを合わせ、花束を手に凛とした姿を披露。動画では披露宴会場へ入場する様子を公開しています。
「最初の3枚のお写真は、ずっと夢だったファーストミート 無事に二人とも泣きました。笑」と感動の瞬間を振り返り、「披露宴の投稿がこの後も続きますがもう少しだけお付き合いいただけますとありがたいです」ともつづった能條さん。
(文:五六七 八千代)
【写真】能條愛未の美し過ぎるウエディングドレス姿
「ずっと夢だったファーストミート」能條さんは「エマリーエ ヘップバーンドレス 贅沢にオートクチュールで、私のサイズにピッタリと合うように一ミリ単位で調整して縫い上げていただきました まさに世界にひとつしかないドレスです」とつづり、5枚の写真と1本の動画を公開しました。
「最初の3枚のお写真は、ずっと夢だったファーストミート 無事に二人とも泣きました。笑」と感動の瞬間を振り返り、「披露宴の投稿がこの後も続きますがもう少しだけお付き合いいただけますとありがたいです」ともつづった能條さん。
和装姿も披露2日には「私事ですが、先日ホテルニューオータニにて挙式、披露宴を執り行わせていただきました」。「和装と洋装どちらも着用させていただきましたので、まずは神前式で着た白無垢（むく）角隠し」と、和装姿を披露。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)