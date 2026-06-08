キリンビールは、ウイスキーの熟成とともに消費者の人生に寄り添うことで、忘れられない乾杯を提供するサービス「人生を共に生きるウイスキー」の事業を開始する。同サービスは、専用サイトにおいて6月29日から数量限定で抽選販売を開始する。また、公式LINEのお友だち登録をした人を対象に、6月26日から数量限定で先行販売を実施する（先着順での販売）。6月2日には起案者である同社 マーケティング部 事業創造室の小島亨介氏が、新規事業として本格始動する経緯や「人生を共に生きるウイスキー」サービスに対する想いを語った。



キリンビール マーケティング部 事業創造室の小島亨介氏

「当事業は、酒類領域に新たな事業および価値創造を実現できる人財の開発を目的に2021年度に実施した社内新規事業提案制度の中から誕生。熟成0年時点のウイスキーを購入し、キリンディスティラリー社保有のウイスキー樽内で熟成。熟成期間は20年間、一定期間ごとに熟成途中のウイスキーを届ける。また、過去の仕込原酒も購入可能（2019年〜2026年の原酒を購入可能）。ブックレット型の箱で届けて、手紙を同梱する。将来へのタイムカプセルとして機能する」と、事業概要について説明する小島氏。「人生の節目を迎えた人へ向けたサービスで、20年後の乾杯を忘れられないものにしてもらいたいと願っている」と、同事業に対する想いを語ってくれた。



「人生を共に生きるウイスキー」商品イメージ

「当事業は、昨年6月にクラウドファンディングの目標金額である1億円を開始からわずか4分で達成し、クラウドファンディングサービス『Makuake』での歴代最速記録を更新した。また、応援購入額は2億7000万円を突破し、『Makuake』における単日での応援購入額の最高額かつプロジェクト開始初日の応援購入額の最高額となった（5月29日時点）」と、多くの消費者から反響が得られたのだという。「さらに、『Makuake』で実施されたプロジェクト約5000件の中から選ばれる『Makuake Of The Year』のGOLD賞にも選出された」とのこと。「目標達成に加え、消費者から“子どもや孫の誕生、結婚、就職、定年など様々な記念日や節目を彩る思い出になる”という共感や応援の声、再販売の要望が多く寄せられたことから（マクアケ クラウドファンディングページから引用）事業を本格展開する運びとなった」と、事業化に至った経緯について説明した。



キリンビール マーケティング部 事業創造室の小島亨介氏

「『人生を共に生きるウイスキー』を購入した消費者は、30代が約50％と最も多く、0〜6歳の子どもがいる人が約60％を占めた。そして最も好きなお酒を聞いたところ、ウイスキー以外が約60％と、ウイスキーのコアファンではない人も“20年後の特別な乾杯”という価値に共感してくれたと考えている」と、10万円と高額なサービスであるが、未来の乾杯のために購入してくれた消費者がほとんどなのだと教えてくれた。「こうした消費者データから、モノ消費、コト消費に加え、未来を約束するために購入する消費として未来消費という考えが存在するのではないかと思った」と、未来へのポジティブな希望を求める「未来消費」という市場の発見が、「人生を共に生きるウイスキー」を通じて得ることができたのだと語っていた。

「今年6月末からは、『人生を共に生きるウイスキー』サービスを事業として本格始動する。6月26日には公式LINEお友だち向け先行販売を開始。6月29日には一般抽選販売を開始する。目標は、初年度で1万5000人の新規契約を見込み、2028年までに5万人規模まで拡大させたい」と、多くの人に20年後、とても素晴らしい乾杯をしてもらいたいと訴えた。



左から：キリンビール マーケティング部 事業創造室の小島亨介氏、新規事業家の守屋実氏

この後、新規事業家の守屋実氏をゲストに迎え、小島氏とのトークセッションが行われた。



新規事業家の守屋実氏

守屋氏は、「『人生を共に生きるウイスキー』を購入したユーザーは、20年間の価値を購入したのだと思う。そして、小島氏自身がこの事業へ大きな想いを抱いている点が評価されていると感じる。製造して販売というこれまでのスタイルではなく、まだ存在しないものを消費者に届けるというコンセプトが、多くの共感を得られた要因と感じている」と、ロマンのある事業で、他社もこんなことができたらと思わせてしまうサービスであるとみられるとも話していた。

［事業概要］

サービス名：「人生を共に生きるウイスキー」

発売日／販売地域：（1）6月26日（金）公式LINEお友達登録者向け・専用サイト

（2）6月29日（月）一般向け・専用サイト

容器・容量：熟成期間0〜18年品：50mlびん／20年品：700mlびん

小売価格：10万円（税別）

アルコール分：62％（熟成前の蒸留液）

原材料：モルト

製造工場：キリンディスティラリー 富士御殿場蒸溜所

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp