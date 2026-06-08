新年度がスタートして間もないこの時期は、多くの企業で新しい年の健康診断が開始される。一方で、異動や新生活の始まりなどのタイミングでもあることから、環境や生活リズムの変化で気づかないうちに体に負担がかかり、体調に影響をおよぼしやすい時期でもある。健康診断の結果から確認できるさまざまな項目の中には、代謝性疾患の兆候を把握するための指標となるものも含まれている。そこで、日本ベーリンガーインゲルハイムは、健康診断に対する意識や健診結果との向き合い方を把握することを目的として、全国の35〜74歳の男女2000名を対象に、昨年11月27日〜12月1日までインターネット調査を実施した。調査の結果、7割以上の人が健康診断を受診も、健診結果への理解不足が浮き彫りとなった。

調査ではまず、「健康診断を毎年受けているか」と聞いたところ、62.3％が「毎年受けている」と回答した。「ほとんど受けていない」は23.9％にとどまり、「2〜3年に一回受けている」、「不定期で受けている」を含めると7割以上が健康診断を受診していることがわかった。





次に、「診断結果についてどの程度理解しているか」を聞くと、健診項目の意味を「すべての項目を理解している」人は14.6％、「7割程度の項目は理解している」人は29.4％にとどまった。





「健康診断の結果で重視する項目」について聞いたところ、「脂質（コレステロール、中性脂肪）」が43.2％と最も高かった。「血糖（血糖値、HbA1c）」も35.8％と3番目に高く、代謝性疾患への関心の高さがうかがえる結果となった。

今回の調査結果から、日本では多くの人が健康診断を受診していること、健康診断結果の項目を十分理解している人は少ないこと、代謝性疾患に関わる検査項目は比較的重視していることが明らかになった。

実態調査の「検診結果で重視する項目」と直接関連する代謝性疾患である「肥満症」「2型糖尿病」「脂質異常症」などは、それぞれが独立した疾患ではなく、相互に密接に関連している。この“代謝性疾患の連鎖的な関係性”を説明する概念として、現・慶應義塾大学 予防医療センター特任教授の伊藤裕先生が2003年に提唱されたのが「メタボリックドミノ」である。





「メタボリックドミノ」とは、遺伝や体質、生活習慣の偏りなど複数の要因が影響し、ドミノ倒しの最初のコマが倒れ、肥満をきたし、内臓脂肪蓄積がインスリン抵抗性を惹起することから経時的に連鎖して耐糖能障害、高血圧、脂質異常症などの病態を引き起こすという概念。これらの病態の重積がメタボリックシンドロームであり、その後もドミノ倒しのように病態が悪化し、動脈硬化が進み、2型糖尿病が起こり、さらに腎臓病、脳卒中、心不全、認知症などのリスクが高まる。このため、代謝性疾患を「個々の病気」としてではなく、“つながり合った病態の連鎖”として捉えることが重要になるという。



千葉大学医学部付属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 診療講師の北本匠先生

今回の調査結果を受けて、千葉大学医学部付属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 診療講師の北本匠先生は、「時代の変化が速く、生活環境も変わりやすい現代では、健康診断で『少し高めですね』と説明を受けても、自覚症状がないために、そのまま様子を見てしまう人は少なくない。しかし、血糖値や中性脂肪、血圧、肝機能などの小さな変化は、将来の糖尿病や心筋梗塞、脳卒中といった重大な病気につながる『最初のサイン』であることがある。一方で、こうした変化は、早い段階で気づくことができれば、生活習慣を見直したり、周囲の理解やサポートを得たりすることで、大きな病気への進展を防げる可能性がある。医療機関への受診を含めた『次のアクション』が、未来の健康を大きく変えることにつながる」と指摘する。「健康診断は、『異常を見つけるため』だけではなく、『未来の健康を守るため』の大切な機会。結果を受け取ったあとに、『なぜこの数値が高いのか』『今、自分の体にどのような変化が起きているのか』を理解し、行動につなげることが、メタボリックドミノを食い止めるきっかけになる」とアドバイスしてくれた。

メタボリックドミノは、ひとつの異常が次の異常を呼び、最終的に重大な病気へとつながるため、早い段階で介入し、「ドミノの上流（初期段階）」で食い止めることが極めて重要とされている。健康診断はあくまで「スクリーニング（ふるい分け）」であり、数値が基準を超えていたり、複数の項目でリスクが見られたりする場合、「二次健診（精密検査）」を受けることが、確定診断と早期治療への大事な一歩となる。

［調査概要］

調査名：脂肪肝に関する実態調査

調査期間：2025年11月27日（木）〜12月1日（月）

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国の35〜74歳男女2000名

実施会社：ネオ・マーケティング

日本ベーリンガーインゲルハイム＝https://www.boehringer-ingelheim.com/jp/