携帯電話が普及していなかった時代、車に閉じ込められてしまった私。

【まさかの結末】「ホンマにあかんヤツやコレ」。助けを求めた私は、見知らぬ人の車に乗せられた

事故で谷に落ち、周りには誰もいない。絶体絶命の状況だった。

――大阪府在住の50代女性・Cさんの実体験。

＜Cさんからのおたより＞

35年前の冬、長野県にスキーに行きました。

レンタカーを借りて、スキー場に向かっていた時スリップしてしまい、谷に落ちてしまいました。

ドアは開かず、人はおらず、携帯もない

車のドアも開かず、周りに人もいない。

携帯電話も持っていない時代でした。

困り果てた時に工事帰りのおじさん達数人がロープや機材を使い、車を引き揚げて下さったのです。さらに、

「雪道は気をつけて運転するんだよ」

と優しい言葉をかけてくださいました。

本当にありがとうございました。ずっと感謝していますし、忘れません。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）