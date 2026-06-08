菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国161店舗（6月5日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」において、その時期においしいさくらんぼを産地直送し、新鮮なまま店内で仕立てた「さくらんぼスイーツ」を、6月5日から期間限定、数量限定で販売する。なお、とれたての農産物を使用しているので、販売期間は天候によって変更する場合がある。

「さくらんぼと苺のショートケーキ」（サイズ：直径11cm）は、艶やかに輝くさくらんぼが主役のショートケーキとのこと。契約農家のうみたて卵を使用したふんわり食感のスポンジで、口どけの良い北海道産純生クリームと、爽やかな酸味の苺果肉入りジャム、洋酒に漬け込んださくらんぼ果肉入りゼリーをサンドした。甘酸っぱいさくらんぼとまろやかなクリームが絶妙なバランスで調和した、この季節だけの特別な一品となっている。



「さくらんぼのタルト」

「さくらんぼのタルト」は、ほろ苦いココアアーモンドスポンジと、洋酒に漬け込んださくらんぼを合わせた、甘酸っぱく濃厚な味わいのタルトに、北海道産純生クリームとさくらんぼをトッピングした。ココアアーモンドスポンジのコクとさくらんぼの甘酸っぱさに、洋酒のほのかな香りが重なる、さくらんぼの魅力を存分に楽しめるタルトになっている。

さくらんぼと苺のショートケーキ：3132円

さくらんぼのタルト：626円

（すべて税込）

［発売日］6月5日（金）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp