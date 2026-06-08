ハンズは、ハンズオリジナル発酵スキンケアブランド「HACCO（ハッコウ）」をリニューアルした。その第一弾として、いつもの手入れにプラスするだけで肌なじみをよくする「導入美容液」を、6月6日からハンズ各店および公式ネットストアで販売を開始した。

新登場の「導入美容液」は洗顔後すぐの肌に使用することで角質層まで潤いの通り道を整え、次に使うスキンケアの浸透をサポート。初めての人でも手に取りやすい10mlのトライアルサイズと、毎日のケアにたっぷり使える100mlの2サイズを展開。今後も順次ラインアップを拡充し、理想の素肌づくりを提案していく。





HACCO（ハッコウ）とは、伝統の技と先端技術から誕生したハンズオリジナル発酵スキンケアブランド。上質な手触りの美しい潤いベールがあなたを包み込み、みずみずしいツヤとハリのある素肌に導く、ゆらぐ大人の肌ケアブランドとなっている。発酵の素晴らしさを伝えるために生まれた独自成分YAE Ferment（乳酸桿菌／センチフォリアバラ花エキス発酵液（ツヤ肌成分）とツバキカルスエキス、乳酸桿菌発酵液（ともにハリ肌成分）の複合成分）をバージョンアップして配合。シリコーン、パラベン、エタノール、合成香料、合成着色料、鉱物油、動物性原料、石油系界面活性剤は不使用となっている。



「導入美容液」10ml

「HACCO 導入美容液」は、洗顔後のファーストステップ。肌をととのえて潤いをあたえる発酵ブースターとなっている。YAE Fermentと発芽玄米酵母発酵液（ラカンセア／加水分解発芽コメ発酵溶解質液（保湿成分））をカプセル化技術によって配合。肌を柔らかくし、角質層へのうるおいの浸透をサポートする導入美容液となる。さらに、6種類（乳酸桿菌／ブドウ果汁発酵液、ガラクトミセス培養液、コメ発酵液、アセトバクター／イチョウ葉発酵エキス、ガラクトミセス／オリーブ葉発酵エキス、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液（すべて保湿成分））の発酵成分を配合した。リニューアルに伴い「無香料」になり、誰でも使いやすくなった。カプセル化技術で、発酵成分を肌に届けること（角質層まで）にこだわった。

［小売価格］

HACCO 導入美容液

10ml：498円

100ml：2480円

（すべて税込）

［発売日］6月6日（土）

ハンズ＝https://hands.net