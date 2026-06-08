俳優・三嶋健太、超高級コーヒーを購入 値段に「まてまてまて…！！！嘘やろ、、」 ファンは“夢”疑う
俳優の三嶋健太が8日、自身のXがを更新。衝撃価格のコーヒーを購入したことを報告した。
【写真あり】三嶋健太が購入した見るからに超高級そうなコーヒー
三嶋はXで高級そうなコーヒーの写真を公開。そして「まてまてまて…！！！嘘やろ、、」とポスト。続けて「銀座の珈琲店で、オススメ聞いて、世界で取れる貴重な豆で、っていう説明を受けて、それでお願いします！って言うたら…値段見るの忘れてて引くに引けず」と続くレシートの写真には4790円と記されていた。超高級コーヒーを飲むことになったが三嶋は「持ってる手、震えるけどビビるくらいバカくそ美味い…」と値段相応な味だったそう。最後は「今日、明日、飯抜きや」と渋い表情の写真も添付していた。
ファンは「これは夢だ…」「食べられる草探さないとですね」と反応していた。
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に富士見鉄也役で出演している。
【写真あり】三嶋健太が購入した見るからに超高級そうなコーヒー
三嶋はXで高級そうなコーヒーの写真を公開。そして「まてまてまて…！！！嘘やろ、、」とポスト。続けて「銀座の珈琲店で、オススメ聞いて、世界で取れる貴重な豆で、っていう説明を受けて、それでお願いします！って言うたら…値段見るの忘れてて引くに引けず」と続くレシートの写真には4790円と記されていた。超高級コーヒーを飲むことになったが三嶋は「持ってる手、震えるけどビビるくらいバカくそ美味い…」と値段相応な味だったそう。最後は「今日、明日、飯抜きや」と渋い表情の写真も添付していた。
ファンは「これは夢だ…」「食べられる草探さないとですね」と反応していた。
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に富士見鉄也役で出演している。