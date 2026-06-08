長引く物価高の中、学生たちにうれしい取り組みが行われています。



栄養バランスのよい食事を取ってほしいと、朝ごはんを100円で提供している大学があります。



今朝、熊本市西区にある崇城大学に行ってみると…



食堂に学生たちが続々と集まり、食券を購入していきます。



■園田貴央アナウンサー「朝8時の崇城大学です。学生たちが待っているのは、『朝食』です」



大学では定食スタイルの朝食を、なんと100円で提供しています。





■学生「ご飯の量が多くてうれしい」■学生「一人暮らしでなかなかカボチャの煮物とか作らないので、栄養があって、とてもありがたい」■学生「ほぼ毎日来ています。大学に来て朝食があるので、しっかり朝ご飯を食べる習慣が身についていると思う」

崇城大学で2011年から始まった100円朝食。



定価は300円ですが、200円は大学が補助し、学生の負担は100円です。





学生以外の人でも定価の300円で利用でき、毎日、バリエーション豊かなメニューが用意されます。



8日は、チキンカツや海老カツ、カボチャの煮物など。



ランダムに提供されるため、何が出てくるか分からない「楽しみ」もあります。



■園田アナ「チキンも分厚い。サクサク食べ応えがあって、野菜も一緒に取れるのでうれしい」



■崇城大厚生課 小田俊介課長「学校生活において、『食』はとても重要な要素。金銭的な部分も心配材料の1つだと思うので、できるだけ低価格で、しっかりした食事を取ってもらいたい」

この朝食は、食堂が休みの日を除く月曜から金曜の午前8時～10時まで提供されています。

