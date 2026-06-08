【CDTV】LUNA SEA「ROSIER」VTR映像に“涙”報告続々「真矢さんがいる 泣いちゃう」「もう泣かさんといて」
TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜 後7：00）が8日に放送され、今年2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAのドラマー・真矢さんの映像が流れると、SNSには早すぎる死を惜しむコメントが多数上がった。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
この日は「青春ソング」3時間スペシャル。「あなたの青春ソングは？」という調査の40代・50代編にLUNA SEAの代表曲のひとつである「ROSIER」があがり、過去の演奏VTR映像を放送。寄せられたコメントとしてテロップで「中学時代に初めて行った東京ドームで興味のなかったドラムに心奪われました」と表示され、真矢さんのドラム演奏もときおりアップになって放送された。
この映像に「CDTVにLUNA SEAのROSIERが…もう泣かさんといて 真矢さんがいた」「CD 観てたらLUNAの過去Vで真矢さんが映ってちょっと泣きそうになった」「真矢のドラム 最高だな」「真矢さん…早すぎるよ…」「真矢さんがいる 泣いちゃう」などの報告があがった。
なお出演アーティストは以下の通り。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
この日は「青春ソング」3時間スペシャル。「あなたの青春ソングは？」という調査の40代・50代編にLUNA SEAの代表曲のひとつである「ROSIER」があがり、過去の演奏VTR映像を放送。寄せられたコメントとしてテロップで「中学時代に初めて行った東京ドームで興味のなかったドラムに心奪われました」と表示され、真矢さんのドラム演奏もときおりアップになって放送された。
なお出演アーティストは以下の通り。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」