日本共産党の小池晃書記局長は８日、国会内で会見。高市早苗首相の陣営が昨年１０月の自民党総裁選などで他候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題に言及した。

ＩＴ会社代表の松井健氏は７日までに、共同通信社のオンライン取材に応じ、総裁選で高市首相を当選させる目的で小泉進次郎防衛相を「操り人形」などと批評する動画を独自の人工知能（ＡＩ）ソフトで作成、投稿したと証言。高市首相の秘書からは「小泉氏を逆転するにはどうすればいいか」と相談されたと明かし「ネガティブな発信」を提案したと説明した。

小池氏は「（高市）首相の説明責任が本当に求められているというふうに思うんですね。今まで週刊誌を信じるのか、秘書を信じるのかみたいなことを言っていましたが、こういった共同通信さんの取材によって明確に、この男性（松井氏）が証言しているわけですから、正面から答える責任が首相にはある」と持論を述べた。

「本当に逃げまくってきたじゃないですか。最初は動画をね、『（国会で野党議員から）見ないのか』と聞かれて『有料会員になるのが嫌だから見ていない』と。今度は、お金を払わないと規約に触れてしまうからダメだと言ってみたり。ようやく音声を聴いたら『違和感がある』と。『私は週刊誌より秘書を信じる』と、秘書を信頼しているんだったら（音声の）声を聞けば一発で分かると思うんですけど。山添拓議員が『本人（秘書）に確認したらどうですか』と言ったら『（秘書に）キレられた』。秘書にキレられることで答弁を拒否する総理大臣を、私は初めて見ました」と高市首相の総理大臣としての資質を疑問視した。

今後、小池氏は今国会中に高市首相の問題に関して衆参での集中審議を予算委員会で求めていくという。

「当然、この秘書さんを含めた、あるいは動画を作成した男性の証人喚問も今後は必要になってくると思うんですけど、総理大臣に関わる疑惑ですから、それに対してまともな説明をしていない以上、まずは首相が国会の場できちんと疑問に答える。（秘書に）キレられたから、それで答弁を拒否するなんてあり得ない話なんでね。まずは集中審議で首相自身が（野党側の）質問に答えることが必要。そのうえで証人喚問を含めた対応が必要になってくると思いますが、まずは首相に説明責任を果たしてほしいなというふうに思います」と小池氏は語った。