自分もまわりも心地よく♡ 夏の清潔感ケアに必須の【汗＆ニオイケア】をナビゲート♡
本格的な肌見せシーズンに突入して、あせっているコ、集合...！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、夏の清潔感を保つために大切な「汗＆ニオイケア」アイテムをご紹介します。夏でもぷりかわ女子を維持できるケアを要チェック♡
気になる夏の身だしなみ【汗＆ニオイ予防】で沼
清潔感は、まわりの人に対して好印象を与えるだけでなく自分が心地よくいられるためにも必要なもの。
いつでもごきげんでいられるよう、外出先でもさっと使える汗＆ニオイに効くエチケットアイテムを取り入れてみて。
Item 【Celvoke】クーリング ロールオン ドーンフォレスト 9mL
パワフルな冷感とすがすがしい森の香りを、首もとやこめかみなどピンポイントで塗布できるスリムなロールオン。
Item 【花王】ビオレZero ミスト 60mL
シュッと吹きかけるだけで汗でベタつく肌がさらさらに。独自技術で肌上に膜を形成し、再びかいた汗をはじく効果もあり。
撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣