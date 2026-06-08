ラグビー・ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンの年間表彰式が８日、都内で行われ、神戸のティエナン・コストリー（２５）がフランカーでベスト１５に初選出。ベストタックラーとのダブル受賞を果たした。２０２３年に神戸に入団した２５歳は「世界レベルの選手と一緒に並べて光栄です。同じようなパフォーマンスができて、本当にうれしい」と喜びをかみ締めた。

コストリーは今季、レギュラーシーズン（ＲＳ）第１節を除く１７試合と、プレーオフ２試合に出場。決勝では、神戸のリーグワン初制覇に大きく貢献。また、今季は総タックル数２８３回で成功数２４５、成功率８６・６％でベストタックラーにも初選出された。

高校卒業後にニュージーランドから来日。岡山県にあるＩＰＵ環太平洋大に進学したコストリー。２０２４年には日本代表にも選出。来年行われるワールドカップでも代表入りも期待されるが「一貫性のあるパフォーマンスを毎週出すことが重要になる。（代表戦は）結果がすべての試合。もっと一貫性のあるプレーを出していきたい」と、先を見据えた。

前日の決勝は、母国ニュージーランドでも放送された。歓喜から一夜明け、家族や友人からお祝いのメッセージが届くが、「チームメートとその瞬間を楽しみたいので置いといた。帰りの新幹線で返します」と笑う。日本語も堪能で、報道陣への受け答えも通訳無しで行う、若きタックラー。今後の活躍に目が離せない。