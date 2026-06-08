県高校総体のサッカー決勝が8日に行われ、男子は松本国際、女子は佐久長聖が優勝を果たしました。



男子の決勝は、松本国際と市立長野がぶつかりました。7年ぶりのインターハイ出場を目指す松本国際は、持ち前のハードワークでボールを奪い、チャンスをつくります。



一方、9年ぶりの出場を目指す市立長野は、得意のパスサッカーで相手の守備を翻弄します。拮抗した試合を動かしたのは松本国際、後半6分でした。





クロスボールをキャプテン馬上琉太が左足でシュート。キーパーに弾かれますが、こぼれ球を自ら押し込み、先制に成功します。攻勢を強める松本国際は後半19分。高い位置でボールを奪った馬上のクロスを、髙山恋寿が左足で合わせ追加点。さらに24分には、コーナーキックのこぼれ球を馬上がたたき込み3点目。馬上の2ゴール1アシストの活躍で、7年ぶりの優勝を果たしました。松本国際高校 馬上琉太キャプテン「後ろが頑張っている姿を見て、自分もやらなきゃなと思ったので、後ろには感謝しかないです。全国でも自分たちらしい球際の強度とかを見せつけて、優勝を狙っていきたいです」松本国際が出場する男子サッカーのインターハイは、7月25日から福島県で行われます。一方、女子の決勝は、県高校総体5連覇中の佐久長聖と2年ぶりの決勝の舞台に立った東海大諏訪が対戦。後半15分に佐久長聖、米田萌音のシュートのこぼれ球を、キャプテン尾茂弥花帆が押し込み先制に成功すると、その9分後には右サイドからのクロスのこぼれ球を前野紬が合わせ、リードを広げます。一方、東海大諏訪も試合終了間際にコーナーキックからチャンスをつくりますが、ゴールには結び付かず。佐久長聖が、6年連続で県の頂点に立ちました。佐久長聖高校 尾茂弥花帆キャプテン「自分たちは、北信越大会を優勝するためだけにこの半年間やってきたので、そこは全員で全力を出して絶対優勝したいと思います」佐久長聖は、19日から富山県で行われる北信越高校総体で全国大会への切符を目指します。