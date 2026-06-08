ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 習近平氏、平壌到着 朝鮮への国賓訪問開始 習近平氏、平壌到着 朝鮮への国賓訪問開始 習近平氏、平壌到着 朝鮮への国賓訪問開始 2026年6月8日 20時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、専用機のタラップに姿を見せた習近平氏と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人。（平壌＝新華社記者／李琰） 【新華社平壌6月8日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は8日、専用機で朝鮮の平壌に到着し、国賓としての訪問を開始した。８日、空港で習近平氏（手前左）と彭麗媛夫人（奥左）を出迎える朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長（手前右）と李雪主（リ・ソルジュ）夫人（奥右）。（平壌＝新華社記者／謝環馳）８日、空港で習近平氏（手前左）と彭麗媛夫人（奥左）を出迎える朝鮮の金正恩労働党総書記・国務委員長（手前右）と李雪主夫人（奥右）。（平壌＝新華社記者／畢暁洋）８日、空港で習近平氏（手前左）と彭麗媛夫人（奥左）を出迎える朝鮮の金正恩労働党総書記・国務委員長（手前右）と李雪主夫人（奥右）。（平壌＝新華社記者／丁海濤） リンクをコピーする みんなの感想は？