news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「桜島が噴火 市街地で“ドカ灰” 山体の膨張を示す地殻変動も」についてお伝えします。

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「えいっえいっ」

8日、鹿児島市内の小学校には水着で掃除をする子どもたちの姿がありました。たわしもつかって落としているのは火山灰。

（鹿児島市、7日）

「午前9時前の鹿児島市です。北の方を見ますと青空が覗いているんですけれど 南の方を見ますと黒い雲のように覆われているのがわかります。 こちら桜島の火山灰と思われます」

あたりを見渡すと、風の影響でまったく違う空の色になっていることがわかります。

鹿児島地方気象台によりますと7日午前5時すぎから噴火がはじまったということです。

市内の洗車場では、“灰まみれ”の車を洗うべく長蛇の列が。

「すみません今、敷地内満車です。2時間以上かかる可能性があります」（従業員）

ナンバープレートが見えなくなるほど灰に埋まってしまっている車も。

「もう最悪ですね。先週も来たんですよ。ドカ灰降って洗車して、1週間も経たないうちにまた来て。みたいな」（利用者）

5月30日から山体膨張を示す地殻変動が続いていた桜島。気象台によりますと、今回の噴火で概ね解消されたということです。