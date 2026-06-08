グラビアアイドルの福井梨莉華さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社）に登場しました。今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載しています。



【写真】髪をアップにして色気マシマシの福井梨莉華さん

福井さんのグラビアテーマは「幸福あふれるマシュマロボディ」。公開されたカットは、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せる多幸感が溢れるたまらない瞬間です。チューブトップビキニとお団子ヘアという最強コンボで撮られた一枚では、いまにもこぼれそうなバストに胸がドキドキ。レッド柄の三角ビキニでは、長くてすらっとした太ももラインと豊満バストで見る人を悩殺します。（撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN）



ほかにも、人気コスプレイヤーの伊織もえさん、バスケタレントとして活躍する「すみぽん」こと高倉菫さん、アイドルグループ・delaの本多もかさん、アイドルグループ・AND CaaaLLの豊田ルナさん、CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAさんが誌面を彩っています。



【福井梨莉華さんプロフィール】

ふくい・りりか 2005年1月12日生まれ 岐阜県出身 スリーサイズ：B90 W59 H86 血液型：O型 ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などで女優として活躍。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾る。1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中。公式X：@fukuiririka 公式Instagram：@fukuiririka