山形県西川町の月山にきのう入山したとみられる６０代男性の行方が分からなくなっていることを受け、警察などがけさから捜索を行いましたが、きょう、男性の発見には至りませんでした。あすも朝から捜索が行われる予定です。

【写真を見る】「道に出た」と連絡後、音信不通に…月山で東京都の65歳男性が行方不明 きょうの発見には至らず 宿泊予定の施設を訪れず通報（山形・西川町）

行方がわからなくなっているのは、東京都品川区に住む６５歳の男性です。

警察によりますと、男性はきのう、登山のため西川町月山沢の月山に入山したとみられていて、その後、行方がわからなくなっているということです。

男性がきのう、宿泊予定の施設を訪れなかったことから宿泊施設の関係者が１１０番通報しました。



警察によりますと、男性はきのう午後６時半ごろ、携帯電話で宿泊先に「道に迷った」と話していたということです。

その後も午後７時４５分ごろに男性から「道に出た」などと宿泊施設に連絡がありましたが、それ以降、連絡が取れなくなりました。

月山スキー場の駐車場に男性の車が停められているのが確認されていて、その付近から入山したとみられています。

警察によりますと、男性はきのうの午前９時に入山し、午後３時に下山するスケジュールだったということです。

寒河江警察署と山岳救助隊などがけさから捜索を行いましたが、きょう、男性の発見には至りませんでした。あすは午前８時から捜索が行われる予定です。