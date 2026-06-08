名古屋・栄の新たなシンボル「ザ・ランドマーク名古屋栄」が、6月11日にグランドオープンします。地下2階～地上4階まで展開する商業施設「HAERA（ハエラ）」。気になる中は、どうなっているのでしょうか。

【写真を見る】｢HAERA｣の仕掛け人 J.フロント リテイリング小野社長がフルアテンド ハイブランドにグルメにアート…｢栄を世界から人が集まる目的地に｣ 名古屋 6月11日グランドオープン

出迎えてくれたのは、「HAERA」のいわば仕掛け人 J.フロント リテイリングの小野圭一社長です。



（大石邦彦アンカーマン）

「いよいよ完成しましたね」





（J.フロント リテイリング 小野圭一社長）「6月11日オープンです。結構 注目度が高くて、いろいろな取材をお受けしている状態ではあるが、私がフルアテンドさせてもらうのは、CBCテレビの『チャント！』だけと聞いています」

小野社長は今年1月、CBCテレビの正月特番「中部財界人新春サロン」に生出演した際には…



（小野社長）

「内容の詳細は、まだお伝えできないのが残念なんですけれども、間違いなく新しい魅力を持った商業施設になることは お約束できます」

壁紙に名古屋の象徴… 世界的アーティストが空間演出

あれから約5か月…。特別に小野社長に案内してもらいました。



（小野社長）

Q.この壁面、しゃちほこがいますか？

「しゃちほこ・きしめん・昔の日本銀行ですかね。（栄に）元々あったんですよ、名古屋の拠点が」

入り口は、愛知県出身の世界的アーティスト・西野達さんの手がけた、シャンデリアと壁紙のアートがお出迎えです。



（小野社長）

「空間全体をアートとして構築してもらっている」

世界でも珍しい！4ブランドが勢揃い

中に入ると…



（大石）

「明るい、広々空間ですね。アプローチが煌びやか雰囲気がありますね」



（小野社長）

「1階は白とゴールドを基調にして、開放感も感じられるような構造になっています」

柱にも特徴が…



（小野社長）

「常滑で焼かれた焼き物を使っているんです。随所に名古屋や愛知の良さを取り入れている。さりげなくアートを感じられるような施設になっています」

1階の高級感溢れる空間には、カルティエやルイ・ヴィトンなど4つのラグジュアリーブランドが入り、それぞれが2階や3階まで売り場が広がるメゾネットタイプの大型店舗です。



（小野社長）

Q.ハイブランドの店も注目？

「4ブランド（カルティエ、シャネル、エルメス、ルイ・ヴィトン）集まっているんですが、ここまでの大型店舗が1つの館に揃うのは世界でも珍しい」

アートを意識した空間 「全ての時間を楽しんでもらう」

館内の空間すべてがまるでギャラリー。さまざまな作品が彩っています。



（小野社長）

Q.単なる移動の空間ではないですね

「全ての過ごす時間を楽しんでもらうことも大切」

こちらでは、QRコードをかざすと作品を購入することも可能です。



（小野社長）

「最新の施設なので、HAERAは相当アートを意識した空間になっている」

東京を代表する“高級焼き肉店”が初進出

4階のグルメフロアにも注目しました。お邪魔したのは「YORONIKU NAGOYA」。



（YORONIKU 桑原VANNE秀幸代表）

「焼いてあげるスタイルの焼き肉」



東京を代表するコース焼肉の店「よろにく」が、国内では初めて都内以外で出店。東京の店には、世界から客が訪れる超有名店です。

（桑原代表）

「“シルクロース”といいます。看板メニューの1つ」



滑らかな食感と脂の甘味、赤身の深みある味わいが楽しめる和牛肉を、担当のスタッフがサッとひと炙り。一口サイズごはんを巻いていただく看板メニューです。

（小野社長）

「きょうはもう仕事いいですわ…めちゃくちゃ美味しい」



（大石）

「口どけが早い。それでいて、しっかりお肉の味もするし…なによりシルクですね！とろける」

オープンを前に… 小野社長の思いとは？

「YORONIKU NAGOYA」ではオープンにあたり、シルクロースや特製のサーロインなどが楽しめる、8800円の期間限定コースも用意するそうです。座席数は全部で82席、個室は13室。お祝い事での利用もおすすめです。

（桑原代表）

Q.なぜ東海地方に初出店しようと？

「名古屋 栄のど真ん中で、上には（ホテルの）コンラッドが入り、スーパーブランド4店舗が入る。断る理由がなかった。東京でもこんなビルはなかった」



名古屋・栄の新たなランドマークを展開する小野社長の思いを改めて伺いました。



（小野社長）

「HAERAを作った目的は、栄を世界から人が集まる目的地にしたいとずっと思ってきた。広域から栄に足を運んでもらって、栄全体ひいては名古屋全体が潤う施設にしたい」