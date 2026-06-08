6月6日、新潟県阿賀町で子どもたちや警察官も狐に扮し、花嫁・花婿と約100人のお供が町を練り歩く『つがわ狐の嫁入り行列』が行われました。

34回目を迎えた今年、主役の花嫁・花婿を務めたのは新潟市中央区の末芳まどかさんと拓路さん。県内・県外の12組からオーディションで選ばれました。



江戸時代の婚礼を再現した幻想的な行列を今年は約4万人が見守り、花嫁は狐のポーズで応えます。



【訪れた人】

「きれいだよ」



【訪れた人】

「おめでとう」



そして、いよいよ花婿の元にたどり着いた行列。



【花婿・拓路さん】

「花嫁さん、ご苦労様でした。ここからはしっかりお引き受けいたします」



晴れて主役の二人が揃うと、かわいらしい子狐たちが祝福の舞を披露しました。



【訪れた人（福島から）】

「（これまで）5回くらい来た。お嫁さんを見るのが楽しみ。今年もきれいだった」



【訪れた人（長岡市から）】

「やはり、良い伝統行事が好きなので魅力的。本当に。だんだん若い人も少なくなってきているが、これは続けて後世に残したほうがいいと思う」



【子ども】

「（Q.狐のメイクはどう？）なんか、狐みたい」



幻想的な光景は多くの人の心をとらえていました。