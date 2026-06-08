『ABCお笑いグランプリ2026』準決勝出場者40組発表、こたけ正義感がラストイヤー ヨネダ2000＆例えば炎＆金魚番長ら【一覧】
ABCテレビ伝統のお笑い賞レース『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の準決勝出場者40組が決定。8日に発表された。
【画像】準決勝進出者40組一覧・所属事務所も記載
『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇してきた。
出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。なんでもありの“お笑い異種格闘技”で、全国の若手芸人がしのぎを削る。年末の『M‐1グランプリ』を見据えるだけでなく、漫才、コント、ピン芸など、若手芸人日本一を決める大会となっている。
今回は583組がエントリー。厳正なる二次選考を勝ち抜いた40組が、YouTube配
信「ABCお笑いグランプリ2026 令和ロマン・松井ケムリの準決勝進出者発表！」で発表され、16日に開催される準決勝へと駒を進める。多種多様な才能を秘めた40組が、決勝に用意された「12枠」の切符を懸けて激突する。
準決勝に駒を進めたのは、昨年のファイナリストの金魚番長、ソマオ・ミートボール、センチネル。さらには、同大会ラストイヤーとなるこたけ正義感、昨年の『M-1グランプリ』で大きな反響を呼んだヨネダ2000、めぞん、生姜猫、豆鉄砲、ゼロカラン、他の賞レースでも受賞経験のある空前メテオ、ぐろう、例えば炎、イチゴなどが名前を連ねた。
さらに、今年はABEMAで準決勝の有料ライブ配信(ABEMA PPV)が決定。準決勝終了後の同日午後6時より、ABEMA独占無料配信で発表する。
【準決勝進出者一覧】
廃墟
春とヒコーキ
フランツ
さとなかほがらか
石庭
リンゴゴリラ
センチネル
オカヤマ
無尽蔵
バローズ
フランスピアノ
おミルク
うただ
ぎょうぶ
彼岸花
シスター
マーメイド
生姜猫
ぐろう
例えば炎
清川雄司
三遊間
シカノシンプ
空前メテオ
金魚番長
ソマオ・ミートボール
めぞん
エグい速さ
ただならぬ刀
ぺ
ゼロカラン
イチゴ
狛犬
ヨネダ2000
ぎょねこ
豆鉄砲
こたけ正義感
江戸川ジャンクジャンク
友田オレ
ダウ90000
【画像】準決勝進出者40組一覧・所属事務所も記載
『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇してきた。
出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。なんでもありの“お笑い異種格闘技”で、全国の若手芸人がしのぎを削る。年末の『M‐1グランプリ』を見据えるだけでなく、漫才、コント、ピン芸など、若手芸人日本一を決める大会となっている。
信「ABCお笑いグランプリ2026 令和ロマン・松井ケムリの準決勝進出者発表！」で発表され、16日に開催される準決勝へと駒を進める。多種多様な才能を秘めた40組が、決勝に用意された「12枠」の切符を懸けて激突する。
準決勝に駒を進めたのは、昨年のファイナリストの金魚番長、ソマオ・ミートボール、センチネル。さらには、同大会ラストイヤーとなるこたけ正義感、昨年の『M-1グランプリ』で大きな反響を呼んだヨネダ2000、めぞん、生姜猫、豆鉄砲、ゼロカラン、他の賞レースでも受賞経験のある空前メテオ、ぐろう、例えば炎、イチゴなどが名前を連ねた。
さらに、今年はABEMAで準決勝の有料ライブ配信(ABEMA PPV)が決定。準決勝終了後の同日午後6時より、ABEMA独占無料配信で発表する。
【準決勝進出者一覧】
廃墟
春とヒコーキ
フランツ
さとなかほがらか
石庭
リンゴゴリラ
センチネル
オカヤマ
無尽蔵
バローズ
フランスピアノ
おミルク
うただ
ぎょうぶ
彼岸花
シスター
マーメイド
生姜猫
ぐろう
例えば炎
清川雄司
三遊間
シカノシンプ
空前メテオ
金魚番長
ソマオ・ミートボール
めぞん
エグい速さ
ただならぬ刀
ぺ
ゼロカラン
イチゴ
狛犬
ヨネダ2000
ぎょねこ
豆鉄砲
こたけ正義感
江戸川ジャンクジャンク
友田オレ
ダウ90000