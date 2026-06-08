◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦 日本新薬4―3日本生命（2026年6月8日 わかさスタジアム京都）

4年ぶりの都市対抗出場を狙う日本新薬が土壇場の逆転劇で、第1代表決定トーナメント3回戦進出を決めた。2点を追う9回に4安打を集中して3点を奪うと、直後の守りでは中堅手・竹中紘生外野手（26）の本塁好返球で逃げ切り。6投手を懸命にリードした後藤聖基捕手（24）は歓喜の涙を流した。

「野手の皆さんがカバーしてくださった。最後は何が何でも守り切るという中で、ほっとしたというのが正直な感想です」

間一髪のクロスプレーで勝利をたぐり寄せた。4―3の9回2死二塁。中前打を素早く処理した竹内からのワンバウンド送球を、後藤は逆シングルで捕球し二塁走者をタッチした。「タイミング的には僕が捕れればアウトにできると。竹内さんが本当にナイスボールを投げてくださいました」。昨年の日本選手権で準優勝した日本生命を相手に、1点差での逃げ切り。試合終了後の整列で、後藤は人目をはばからず涙を流した。

「捕手としてはチームを勝たせたい一心でした。都市対抗予選では一つの負けが命取りになってしまう。負けが許されない中で、めちゃくちゃ準備に時間をかけて挑みました」

東洋大から入社して今季3年目。JABA大会の期間中は正捕手の座を獲得するに至らなかったが、都市対抗予選の直近のオープン戦ではスタメンを任されるケースが増えていった。「腐ることなくやってきた中で回ってきたチャンスでした」。初戦のYBSホールディングス戦でもスタメン起用されると、延長10回、3―2でサヨナラ勝ち。自分自身の考えをチーム全体に伝えられるようになってきたこともあり、捕手としてのやりがいを感じる日々を過ごす。

「今日はよく打っていただいたので、次戦はバッテリー中心で最少失点でしのげるような試合をしたいと思います」

後藤が感謝したように、野手陣の粘りは見事だった。2点を追う9回は橋本和樹、若林将平の適時打で同点。梅田昂季も追い込まれながら決勝の犠飛を放った。次戦は10日にわかさスタジアム京都でNTT西日本と対決。第1代表の座をかけ、熱い戦いはまだまだ続く。