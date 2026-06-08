【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁予想天気図

９日（火）の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風」に発達することがあるだけでなく、「梅雨前線」を刺激して「大雨」をもたらすことがあるため注意が必要です。

を画像で掲載しています。

【予想天気図】熱帯低気圧は・・・・

台湾の南西に現れる「熱帯低気圧」は、１１日（木）には「梅雨前線」に取り込まれ「温帯低気圧」になる予想です。

６日（土）から７日（日）にかけて「熱帯低気圧」は、「梅雨前線」に取り込まれ「温帯低気圧」となり九州や四国を中心に大雨になりました。

次のページは「雨と風シミュレーション」です。

雨風シミュレーション・１３日（土）まで

シミュレーションでは「反時計回りの渦」日本の南の海を進みます。しかし、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。台湾付近で予想される「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定なため、今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

関東甲信地方まで梅雨入りしました、しかし、早くも梅雨の中休みが多くなりそうです。

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