霧島市でおととい6日夜、10代の女性が何者かに背後から抱きつかれリュックを奪われました。

警察が強盗の疑いで捜査していて、現場周辺の小学校からは不安の声が聞かれます。

（記者）「事件現場からおよそ500メートル離れた小学校です。きょうは集団登校や車での送り迎えをする姿が見られます」

この事件は6日午後9時45分ごろ、霧島市国分野口町の路上を歩いていた10代の女性に何者かが背後から抱きつき、「ナイフを持っているぞ。騒ぐな」と脅し財布などが入ったリュックを奪って逃げたものです。女性は足にすり傷を負いました。

天降川小学校では保護者と一緒に登校する児童の姿

事件を受け、霧島市の天降川小学校は保護者に対し、児童が1人で登校しないよう呼びかけていて、8日あさは、保護者と一緒に登校する児童の姿が見られました。

（保護者）「いつも一緒に行っている子たちを一緒に乗せて（送った）。不安でしかない、早く捕まってほしい」

（保護者）「心配なところはある、近くでこういうことがあったので」

7日夜は警察が現場付近で検問

現場は霧島市国分野口町の住宅街で、北にソニー関連の工場、天降川を挟んだ西側にはショッピングセンターがあります。犯人は女性からリュックを奪ったあと、北に逃げたということで、7日夜は警察が現場付近で検問しました。

（記者）「現場から北におよそ500メートルほど離れたところです。警察官が検問を行っています」

警察は7日夜、事件が発生した時間帯の午後9時ごろから周辺の車を止め情報提供を呼びかけました。

犯人は声の特徴から男とみられ、黒っぽい上着を着ていた

犯人は声の特徴から男とみられ、黒っぽい上着を着ていたということです。

警察は、強盗の疑いで犯人の行方を追っていますが、女性がけがをしていることから、強盗傷害の疑いも視野に捜査しています。

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