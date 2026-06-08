北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんらがきょう8日、薩摩川内市の中学校で講演しました。

祁答院中学校で講演したのは、北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんと健一さんの妻・龍子さんです。「人権教室」の一環として開かれた講演には全校生徒およそ60人が参加しました。

（市川修一さんの兄 健一さん）「拉致され青春も人生までもめちゃくちゃに壊された。生きているのか死んでいるのか生死が分からない、これほどつらいものはない」

（市川健一さんの妻 龍子さん）「いまだに解決していない。腹立たしい気持ちで一杯」

若い世代にも知ってほしい「実際にこの日本で起きたこと」

講演会には祁答院中学校の卒業生で拉致問題の啓発活動に取り組む川内高校3年の羽島奈穂さんも登壇し、若い世代にも知ってほしいと呼びかけました。

（川内高校3年 羽島奈穂さん）「実際にこの日本で起きたこと。きょうは拉致問題をみなさんに自分事として考えてほしいと思う」

（参加した生徒）「今までは遠いことのように感じていたが、私たちが生きている国で起きた、なかったことにしてはいけない問題だと感じた」

（参加した生徒）「（羽島さんは）若い世代でも拉致について真剣に考えていて、自分もそうしていきたいと改めて感じた」

健一さんは、今後も講演会や署名活動を続け早期救出を訴えていく予定です。

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