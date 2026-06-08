きのう7日、鹿児島市は桜島の降灰に見舞われ、久しぶりの「ドカ灰」となりました。

きょう8日は雨となりましたが、影響はまだ続いていました。

7日午前7時ごろ、桜島の南岳山頂火口で噴火が発生。1時間ほど連続噴火が続き、鹿児島市街地方面では降灰に見舞われました。

洗車を待つ車の行列も

東郡元町の鹿児島地方気象台では、おととい6日午前9時からの24時間に降った灰の量は1平方メートルあたり35グラムを観測。24時間で30グラムを超えたのは去年5月以来ということです。

8日も市内のガソリンスタンドには洗車を待つ車の行列が…。

（洗車を待つ客）「きのうは朝びっくりした。あまりにもひどくて。（洗車待ちは）20分ぐらい。途中で止めようと思ったが、ここまできたら洗って帰ろうと」

プールの底には多量の灰が沈む

（レポーター）「遠泳の練習が行われる小学校です。プールを見てみますと、底には灰が沈んでいるのが見えます」

鹿児島市の松原小学校では8月4日に行われる恒例の錦江湾横断遠泳に児童34人が挑戦します。

保護者らが水中クリーナーを使ってプールを清掃

本番に向け連日練習を行うプールの底には多量の灰が沈んでいて、8日は保護者らが水中クリーナーを使ってプールを清掃していました。

（松原小学校水泳同好会 日髙明菜副会長）「きのうも一度して、その後また積もった。水中でも目を開けないといけないので、灰が目に入ることを避けるためにこの作業は必要」

気象台によりますと、先月30日から観測されていた山体膨張は、7日の噴火活動でおおむね解消されたということです。

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