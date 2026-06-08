歌手・ちゃんみな（２７）が８日、一定期間の療養をすると発表した。

所属事務所と音楽レーベルの連名で発表された公式サイトのコメントによると、のどの不調をはじめとする体調不良が見られたことから医療機関で診察を受けたところ「甲状腺機能低下症によるのどの不調」と診断されたという。また、医師からは療養が必要との指導を受け、１３日に都内で開催される「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の授賞式（グランドセレモニー）でのパフォーマンス出演を見合わせるとした。

コメントでは「本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました」と苦渋の決断だったことを吐露。「パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫（わ）び申し上げます」と謝罪した。

療養期間は未定。ただ、関係者によると大事を取ってのもので、長期休養はないという。７月１１、１２日には初の東京ドーム公演が控えているが「中止の予定は今のところない」とした。