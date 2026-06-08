パリ五輪バドミントンの混合ダブルスで、渡辺勇太とペアを組み銅メダルを獲得した五十嵐（旧姓・東野）有紗が、挙式を報告した。

８日に自身のインスタグラムを更新し「２０２６．０５．１０ Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｇｒａｎｄ Ｈｙａｔｔ Ｔｏｋｙｏ ＠ｇｒａｎｄｈｙａｔｔｔｏｋｙｏ 無事に挙式を終えることができました」と伝えた。

「プランナーの皆様、ご参列くださった皆様のおかげで、忘れられない素敵な式になりました。心より感謝しております」と感謝し、「今日からぼちぼち載せていきます」とウェディングドレス姿をアップした。

フォロワーからは「本当におめでとうございます！」「末永くお幸せに」「素敵なお写真ですね」などの声が届いている。

五十嵐は２４年８月２８日にＳＮＳで「私事ではございますが、本日、５年間お付き合いしていた、同じ会社所属で元バドミントン選手、現コーチの五十嵐優さんと結婚しました」と発表。渡辺との「ワタガシ」ペアで人気を呼んだが、結婚後は五十嵐姓に変更し、女子ダブルスに転向。現在は「シダマツ」でパリ五輪女子ダブルス銅メダルの志田千陽と「シダガシ」ペアを組み、２８年ロサンゼルス五輪を目指している。