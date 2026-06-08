◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 大商大７−４九産大（８日・神宮）

大商大（関西六大学）が九産大（福岡六大学）とのシーソーゲームを制し、初戦突破した。４−４の同点で迎えた８回無死満塁で７番の石崎裕真内野手（４年＝福井工大福井）がスクイズを敢行。これが犠打野選となり、勝ち越しに成功した。その後も攻撃の手を緩めず、突き放した。

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ほえた。叫んだ。９回２死。最後の打者を外角高めの１４６キロストレートで見逃し三振に封じると、二刀流右腕・中山優月（３年＝智弁学園）はマウンド上で両手を突き上げた。８回２死から４者連続の奪三振締め。激戦を結び、勝利投手になった。

「試合を通して苦しい展開だった。全員で、全国を勝つためにやってきた。その気持ちが自然に表れたと思います」

「１番・二塁」で先発出場。５打数２安打と活躍した。同点とされた７回２死満塁では２番手救援。カットボールで空振り三振に抑え、ピンチを脱出した。２回１／３を２安打１失点、５Ｋ。投打二刀流に「チームのために両方やらせていただいているのは、ありがたいこと。幸せだと思って取り組んでいます」と謙虚に言った。

現在、直球の最速は１５２キロ。「球速というよりかは、ファウルが取れる真っすぐを目指してやってきた。そこは成長しているかなと感じます」と充実の表情。今後の二刀流継続に「自分のことだけを考えれば、絞った方がいいって周りに言われたりするんですけど、チームで勝つことが一番。日本一になるために、この大学に入ってきた。チームのためにできることがあれば、自分は全部やるつもり」と献身的な姿勢を強調した。

智弁学園３年時の２０２３年には、侍ジャパン高校日本代表として、台湾で行われたＵ−１８ワールドカップに出場。世界一に貢献した。当時のチームメートだったソフトバンク・前田悠伍、ロッテ・木村優人や寺地隆成は一足早く、プロの世界で躍動している。

「前田悠伍が先発だったり、寺地が出てたり、それが気になって速報を見たり、中継を見たりっていうのを自然にしてしまう。そこに悔しさを持ちながら、いつか追いついて、超せるようにという気持ちを、忘れずにやってます」

ライバルを作れ、そして勝て。向上心を胸に、もっとすごい野球人に進化を遂げる。（加藤 弘士）