親友に「消えてほしい」と思っていた--女子特有のイジメ問題のリアルを描いた無料で読める神漫画
インスタグラムで12万人以上のフォロワーを持つ漫画家・ますまゆさんが、フォロワーさんからの体験談をもとに描いた作品をご存知ですか？
「親友」という題名のとおり、深い絆で結ばれた2人の少女の物語でありながら、その根底には誰もが経験しうる"劣等感"や"複雑な感情"が丁寧に描かれます。
幼い頃からずっと一緒だった親友・サナとスズ。
「あの子がいなければいいのに」
大好きな親友に抱いてしまった、誰にも言えない黒い感情。女子グループのいじめの中で揺れる友情と心の傷、そして取り返しのつかない後悔――。
友情、劣等感、嫉妬、後悔。少女たちの複雑な感情が交錯するなか、2人を待ち受けるあまりにも残酷な運命とは…？
マンガ「唯一の親友(ミカタ)を失いました」を読む
成長するにしたがって感じる「劣等感」
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ほうっておいてくれてもいいのに…
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そして始まる、いじめーーー
マンガ「唯一の親友(ミカタ)を失いました」を読む
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いじめを題材にした作品は数多くありますが、本作の特別なところは圧倒的なリアリティ。いじめっ子に目をつけられた主人公・スズが、唯一の親友サナに守られながらも、彼女の眩しさや優しさに「いなければよかった」と思ってしまう複雑な感情。
ますまゆさんは「綺麗ごとだけじゃない泥臭い人間の感情や、助ける側にもどこかエゴのようなものがある、リアルな関係性をこだわって描いた」と語っており、いじめ漫画でありながら単純な勧善懲悪にならない深みが本作最大の魅力であり、読後に長く心に残る理由です。完結後もX（旧Twitter）でもいいねが集まり続け、読者から「泣いた」と絶賛の声が寄せられています。
全70話・無料で読めるので、ぜひ第1話から一気読みしてみてください。
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(NAPBIZブログスタッフ)