9日(火)は北海道と沖縄で大雨となるおそれがあります。関東は朝、雨の降る所があるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■9日朝にかけて北海道で大雨のおそれ

北海道では9日(火)朝にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、日本海側南部や太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。風も強まる予想です。

9日(火)昼前にかけて大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分注意してください。なお、北海道は9日(火)の日中もすっきり回復とはいかず、所々で雨が降りそうです。

■9日朝は関東も雨？

9日(火)の朝は関東南部を中心に傘の出番となるでしょう。神奈川や千葉では9日(火)の昼前にかけて雨が降りやすい見込みです。

■9日は全国的に雲多い

9日(火)朝は太平洋側や北陸の一部で雨の所がありますが、日中は近畿や東海、関東で一時的に晴れ間の出る所があるでしょう。

ただ、基本的には雲が広がりやすく、各地でにわか雨もありそうです。折りたたみ傘を持ち歩いておくと安心です。

九州南部は一日雨が降ったりやんだりでしょう。

■最高気温は全国的に平年より低め

9日(火)は北日本で前日より気温が上がりそうです。それでも平年より低い所が多いでしょう。全国的にも最高気温は平年より低い傾向で、5月並みの所が多くなりそうです。

【9日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 18℃（＋4 5月中旬）

仙台 25℃（＋5 7月上旬）

新潟 21℃（-3 5月上旬）

東京 24℃（＋1 5月中旬）

名古屋 28℃（-1 6月下旬）

大阪 25℃（-1 5月中旬）

高知 24℃（-1 5月上旬）

福岡 25℃（＋2 5月下旬）

鹿児島 22℃（-3 4月中旬）

那覇 30℃（±0 6月中旬）

■北日本の低温傾向はいつまで？

先週の4日(木)に気象庁から発表された1か月予報では、「北日本の気温は1週目（6/6〜6/12）は平年より低く、2週目（6/13〜6/19）は平年より高くなる」予想です。

札幌は11日(木)以降、最高気温20℃以上が続き、14日(日)は26℃と夏日になるでしょう。平年並みの気温が続く青森も、13日(土)以降は25℃前後で7月並みとなりそうです。

■週間予報 本州は梅雨の中休みも 次に広く雨が降るのは？

今週は梅雨前線が本州の南に停滞する日が続く予想です。9日(火)〜11日(木)頃は前線の活動が活発になるため、沖縄や奄美で大雨となる所があるでしょう。

一方、梅雨入りしている関東〜九州では、13日(土)頃にかけて大きな天気の崩れはなく、梅雨の中休みとなる所もあるでしょう。

次に雨が降るのは関東で12日(金)、その他の地域は14日(日)もしくは週明け以降となりそうです。

■沖縄は11日頃にかけて大雨

沖縄は、梅雨前線や前線上に発生する低気圧の影響で大気の状態が不安定となりそうです。

沖縄本島と先島諸島では、9日(火)〜11日(木)頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風に十分注意してください。

■6月の天体ショー 金星と木星が接近

6月の日の入り後、空が暗くなってきた西の空には、宵の明星の金星と太陽系最大の惑星である木星が明るく輝いています。どちらもとても明るく街明かりにも負けずに輝いて見えるそうです。

そんな2つの惑星が、10日(水)にかけて西の空で接近します。9日(火)前後は金星と木星がとても近い位置に見えるので、ぜひ空を見上げてみてください。

気象予報士 岡田沙也加