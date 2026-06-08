サンリオ好きは見逃せない。体験型展示「ホテルフローリア」が韓国から日本に初上陸

ソニー・クリエイティブプロダクツは、世界を舞台に革新的な視覚体験を提供するクリエイティブプロダクション、d’strict（ディストリクト／ソウル特別市江南区）が企画・共催する体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」の日本初開催を決定。

2026年7月15日から2027年5月31日の間、東急歌舞伎町タワーにて開催します。また2026年6月5日より、前売りチケットの発売、販売を開始しました。

https://eplus.jp/hotelfloria_tokyo

■韓国で人気の体験型展示イベントが、日本初上陸！

いまここでしか体験できない新しいサンリオキャラクターズの世界

同展は、サンリオのキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした、新しい「ホテルルームツアー」体験を提供します。

まるで本物のホテルのように、チェックインをしてルームキーを受け取ると、d’strictが手掛けるシックなデザインと、サンリオキャラクターズの“かわいい”世界観を詰め込んだフォトジェニックな没入空間が登場。

独自の物語性と、来場者自身がキャラクターと共に特別な瞬間を作り上げるインタラクティブな仕掛けにより、すべての瞬間が想い出となる、心躍る体験を楽しめます。

■五感で綴るビジュアルデザインとストーリー空間

ホテルのルームツアーは外観からスタートし、サンリオキャラクターズがお出迎えするピンクが印象的なエントランスロビー、きらめくガーデンから、光溢れるボールルーム、そしてキャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室まで、全11のテーマで構成されています。

夢のような滞在が楽しめる客室は、ピンク色が広がるまるでおとぎ話の世界に迷い込んだようなマイメロディルームや、バラとピアノのメロディーにインスパイアされたロマンチックなハローキティルーム、花と蝶が舞うネオンレトロで幻想的なクロミルームなど、キャラクターの個性が際立っています。

また、本物の砂を使用し、夢のような風景に包まれ地平線の彼方まで続くピンクのビーチなど、韓国でも人気を博したコンテンツが、日本にも登場します。

登場キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ

■韓国での大人気商品も上陸

「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」の開催を記念して、オリジナルグッズも発売します。ホテルフローリアの世界観を楽しめるイベント限定グッズも登場。

ルームキーをモチーフにしたアクリルチャームや、ホテルステッカーセット、トラベル気分を楽しめる雑貨アイテムなど、ここでしか手に入らない特別なラインナップを展開予定とのこと。

ぜひこの機会に、サンリオキャラクターズが手掛ける“夢のホテル”で、ここでしか味わえない特別な没入体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■【開催概要】

展覧会名：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo

会期：2026年7月15日〜2027年5月31日（月） ※会期中無休

会場：東急歌舞伎町タワー4F（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1）

営業時間：10:00〜20:00（最終入場 19:30）

料金：

[平日]一般・大学生 2,400円／中高生 1,600円／小人（4歳〜12歳・小学生） 1,000円

[土・日・祝日] 一般・大学生 2,600円／中高生 1,800円／小人（4歳〜12歳・小学生） 1,200円

※3歳以下は無料（保護者同伴に限る）

※未就学児は、中学生以上の保護者の同伴が必要

チケット販売：https://eplus.jp/hotelfloria_tokyo

公式サイト：https://floria-tokyo.jp/

公式X：@HotelFloria_JP ／ https://x.com/HotelFloria_JP

公式Instagram：@hotelfloria.tokyo ／ https://www.instagram.com/hotelfloria.tokyo/

主催：ソニー・クリエイティブプロダクツ、d’strict（ディストリクト）

企画：d’strict（ディストリクト）、サンリオエンターテイメント

（C） 2026 SANRIO CO., LTD. （APPROVAL NO. P180519-3）

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