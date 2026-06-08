プロ野球 セ・パ交流戦は9日から各地でパ・リーグ主催のゲームが行われます。

ここまで交流戦首位のソフトバンクは10勝2敗とセ・リーグを圧倒。交流戦開始前は貯金1でしたが、すでに貯金9と一気に増加。10度目の交流戦制覇へ向けて、最後の6連戦は、阪神とヤクルトを迎え撃ちます。

一方、現在パ・リーグ首位に立つ西武は、8勝2敗1分とここまでセ・リーグ相手に全4カード勝ち越し。ソフトバンクとは1ゲーム差の交流戦2位につけています。今週のホーム6連戦は、広島や好調の巨人を迎え撃ち、翌週には雨天中止となっていた甲子園での阪神戦も残しています。

また日本ハムが4連勝で8勝3敗とし、交流戦3位の好位置。ロッテも6勝4敗2分と上位にはパ・リーグの4球団がずらり。苦しんでいるのは、直近引き分けはさみ5連敗中のオリックスと9敗を数える楽天。オリックスは、交流戦前は首位西武と0.5ゲーム差の2位でしたが、首位と5ゲーム差となり、ソフトバンクにも抜かれて3位へ転落。交流戦6連敗スタートだった楽天は、パ・リーグ5位ロッテと6ゲーム差と大きく差をつけられました。

7日には、日本ハムに3連敗を喫したヤクルトの池山隆寛監督が、「新庄監督が“セ・リーグを倒してきますので、パ・リーグをやっつけてきてください”という話をされていたので、いい形で交流戦を終われるようにしたい」と話していた通り、上位陣がなかなか負けないパ・リーグの状況に、新庄剛志監督も思わず本音もこぼれています。

勝利数は、ここまで3年連続で勝ち越しているパ・リーグが38勝、セ・リーグが27勝、引き分け4で今年もパ・リーグが圧倒。優勝の行方とともにパ・リーグはどこまで勝利を積み重ねて行くのでしょうか。