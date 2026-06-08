西日本〜東北 夜にかけて天気回復も… 折りたたみの傘があると安心

【あすの天気】

あす（火）は北日本に低気圧が近づき、北海道では雨の一日となるでしょう。ただ、梅雨前線が南下するため、西日本から東北にかけては雨は朝までで、夜にかけて徐々にお天気回復するところが多いでしょう。

【雨はいつどこで？】8日（月）〜11日（木） 3時間ごとの雨と風の予想シミュレーション

ただ、前線から近い太平洋側の沿岸地域などでは、にわか雨が降りやすくなります。お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。また、前線や前線上に発生する低気圧から近い奄美では、夜にかけて雨風ともに強まる予想です。

北日本では8日より日中の気温高く

【あすの各地の予想最高】

札幌 ：18℃ 釧路：18℃

青森 ：19℃ 盛岡：21℃

仙台 ：25℃ 新潟：20℃

長野 ：22℃ 金沢：22℃

名古屋：28℃ 東京：24℃

大阪 ：25℃ 岡山：25℃

広島 ：26℃ 松江：24℃

高知 ：24℃ 福岡：25℃

鹿児島：22℃ 那覇：30℃



あすは、北日本ではきょうより日中の気温が高くなりそうです。仙台ではきょうより5℃ほど高くなりそうで、夏日予想となっています。

梅雨前線の影響受けた天気に 沖縄・奄美では雨の日続く

【週間予報】

今週は南海上に停滞する梅雨前線の影響を受けたお天気となりそうです。また、先週に比べると暑さが戻ってきそうです。名古屋や大阪では30℃近くまで気温の上がる日が増えそうです。



前線から近い沖縄や奄美では、雨の日が続くでしょう。そのほかの地域は、水曜日以降、前線が南下することで、梅雨の中休みとなりそうです。ただ、前線の南北活動はブレが大きいことや、南シナ海に熱帯低気圧が発生したことから、予報が変わる可能性があります。最新の気象情報でご確認ください。