¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂçÄÅÎ¼²ð¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡¡ËÉ¸æÎ¨1.14¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëàÀèÇÚá³¤ÌîÎ´»Ê¤ÎÂ¸ºß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¹Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¿¹²¼¡¢º´Æ£¤é¼ç¼´¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸×ÂÇÀþ¤ò¤¤¤«¤ËÉõ¤¸¤ë¤«¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½éÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤À¡££¸Æü¤ÎÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÃí°Õ¤·¤¿¤¤ÂÇ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤È¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ²±¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½éÂÐÀï¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£±¡¦£±£´¡£°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢½÷Ë¼Ìò¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£±¦ÏÓ¤¬³«Ëë¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤À¡£¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç»³ËÜÍ´¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÇØÈÖ¹æ£¶£²¤Î½ÐÈÖ¤Ï·ã¸º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÄÅ¤ÎÅÐÈÄ»þ¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÃæÆüÀï¡Ê£²Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£±°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¡£¤Þ¤µ¤Ëà°¤Òß¤Î¸ÆµÛá¤¬Æ³¤¤¤¿²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¤Ï³¤Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍß¤·¤¤¡ÊÅê¤²¤¿¤¤¡Ëµå¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÈÄ¹¤¬¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ë¡Ø¤¤¿¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ½¸½¡££±³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤À¤±¤É¡¢Æ±µéÀ¸´¶³Ð¤Ç¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÎ©¾ì¤Ç¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡Âë¤ÎÊá¼ê»ö¾ð¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼çÀïÊá¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿»³ËÜÍ´¤¬£¶Æü¤Ë¡Öº¸¼êÍ³Ã¡Ê¤³¤¦¡Ë¹ü¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¡×¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¼ê¤À¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿³¤Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£Âç»ö¤Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿Åêµå¤Ç¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£