加護亜依、ゴルフウェアで美脚際立つ「おしゃれなウェアが似合ってる」「スタイル維持力どうなってるの」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】元モーニング娘。の加護亜依が6月8日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳元モー娘「ゴルフ場がランウェイに見える」抜群スタイル
加護は「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」とつづり、ゴルフ場での写真を公開。緑と白のストライプ柄の半袖シャツに、白のプリーツスカート、白のサンバイザーとシューズを合わせた爽やかなゴルフウェア姿を披露した。ミニ丈のスカートからは美しい脚のラインが際立っている。
また「娘も今回ゴルフデビューできて とっても楽しんでいました」と報告し、カートに乗る子どもたちの姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「キュッと引き締まった脚が綺麗すぎ」「ゴルフ場がランウェイに見える」「あいぼんのスタイル維持力どうなってるの」「めっちゃおしゃれなウェアが似合ってる」「家族でゴルフって憧れる」「お子さん達がこんなに成長してるのにびっくりした」といった反響が寄せられている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元モー娘「ゴルフ場がランウェイに見える」抜群スタイル
◆加護亜依、美脚際立つゴルフウェアショット公開
加護は「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」とつづり、ゴルフ場での写真を公開。緑と白のストライプ柄の半袖シャツに、白のプリーツスカート、白のサンバイザーとシューズを合わせた爽やかなゴルフウェア姿を披露した。ミニ丈のスカートからは美しい脚のラインが際立っている。
◆加護亜依の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「キュッと引き締まった脚が綺麗すぎ」「ゴルフ場がランウェイに見える」「あいぼんのスタイル維持力どうなってるの」「めっちゃおしゃれなウェアが似合ってる」「家族でゴルフって憧れる」「お子さん達がこんなに成長してるのにびっくりした」といった反響が寄せられている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
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