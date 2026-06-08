愛猫を動物病院へ連れて行くときの注意点7選

猫にとって通院は、それだけで一大事です。飼い主側の準備とマナーひとつで、猫の負担も診察のスムーズさも大きく変わります。

1.必ずキャリーに入れて、院内では出さない

移動中や待合室でパニックになると、脱走やケガにつながる危険があります。キャリーは猫を守る「安全な箱」。診察の指示があるまでは、絶対に開けないのが基本マナーです。

2.キャリーは"落ち着ける場所"にしておく

普段からキャリーを部屋に出して扉を開けておき、猫が自由に出入りできる状態にしておきましょう。

お気に入りのタオルや毛布を入れたり、キャリーの中でごはんをあげたりすると、「怖い箱」ではなく「安心できる場所」として覚えてもらいやすくなります。

3.洗濯ネットの活用も選択肢のひとつ

キャリーに入れた途端に暴れる子や、飛び出しが心配な子には、洗濯ネットに入れてからキャリーに収める方法があります。興奮を抑えやすくなるだけでなく、診察や処置もスムーズに受けやすくなるでしょう。

4.爪は事前に切っておく

緊張で暴れてしまうと、猫だけでなく獣医師やスタッフがケガをしてしまうことがあります。通院前に爪を短く整えておくのが、飼い主としての基本的な配慮です。

5.粗相してしまったら、黙って処理せずスタッフに伝える

緊張や不安から粗相してしまう猫は珍しくありません。自己判断でこっそり片付けようとせず、すぐにスタッフへ声をかけるのがマナーです。

キャリーにペットシーツを敷いておくと、事前の備えとして役立ちます。

6.質問・メモを用意して「聞き忘れ」を防ぐ

診察中は緊張や焦りから、聞くつもりだったことをど忘れしてしまいがちです。症状の経過（いつから・何回・食欲・排泄の様子など）と、聞きたいことをあらかじめメモにまとめておくと安心です。

7.待合室では他の動物に近づけない

病院には、さまざまな動物と飼い主さんがいます。犬が気になっても必ず相手の飼い主に確認する、猫同士は接触させないなど、お互いへの配慮を忘れずに。

猫のストレスを減らす工夫

マナーを守ることと同じくらい大切なのが、猫自身の負担を減らす工夫です。動物病院は猫にとって「知らないにおい、知らない音、知らない人」が重なる場所。

少しの配慮で猫の緊張をやわらげることができるので、当日はぜひ意識してみてください。

キャリーにタオルをかけて、視界をさえぎる

待合室は猫にとって刺激の多い空間です。キャリーにタオルやブランケットをかけて外が見えにくい状態にするだけで、余計な刺激が減り、猫が落ち着きやすくなります。

なるべく静かな場所で待つ

待合室では、犬や他の猫から距離を置いた静かな場所を選んで座りましょう。キャリーは床に直置きせず、膝の上や椅子の上など、少し高い位置に置いてあげると猫が落ち着きやすいです。

院内ではスタッフの指示に従い、自己判断で動かない

心配のあまりキャリーを開けたり、無理に抱き上げたりしてしまいがちですが、かえってパニックを招くことがあります。猫の扱いに慣れたスタッフに任せるのが、猫にとっても飼い主にとっても一番安全です。

帰宅後は静かな環境でゆっくり休ませる

通院後の猫は、見た目以上に疲れています。帰宅したらキャリーをすぐに片付けず、猫が自分のペースで出てこられるよう扉を開けたまま置いておきましょう。

落ち着ける場所でゆっくり休ませてあげることが、通院後のケアとして大切です。

まとめ

動物病院への通院で押さえたい基本は、キャリーの徹底使用、爪切り、粗相時の申告、質問メモの準備、待合室でのマナーです。さらに、普段からキャリーを「安心できる場所」として慣らしておくことで、通院のストレスをぐっと減らしやすくなります。

猫が不安を感じやすい場面だからこそ、準備とマナーを整えて「安全に受診できる状態」を作ってあげましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)