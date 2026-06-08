◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

クロワデュノールは強い。目の前で見た天皇賞。北村友が「ベストではない」と指摘する３２００メートルで先行策から自ら動き、前を潰し、２〜７着がすべて差し馬という競馬を一枚も二枚も上の能力でねじ伏せた。今の日本で芝中長距離ＮＯ１であることは疑いようがない。

“適距離”にも戻る今回のカギは、２か月余りでのＧ１・３連戦。その一点に尽きる。そう強く思うのは１７年に父キタサンブラックの宝塚記念を取材したからだ。今回と同じように大阪杯、天皇賞・春を連勝しての出走で単勝１・４倍。しかし、好位から全く伸びずに９着と沈んだ。武豊が「全部勝つっていうのは難しいですね」とこぼせば、北島三郎オーナーは「馬が『疲れている』と俺に言いたかったんじゃないかな」とポツリ。異例の坂路３本乗りを取り入れた大阪杯など、“鉄人”のイメージが強かったため衝撃は大きかった。

秋の３連戦に比べ、一戦ごとに距離が大きく異なる春。実際に過去１０年でこのローテに挑んだのは３頭のみだ。ただ、昨年のジャスティンパレスは３戦目の宝塚記念で３着と着順を上げた。「最初から、いければ３戦という予定でした。一戦一戦しっかり仕上げた中で、いければでした」と杉山晴調教師は振り返る。ただ、意外にも過酷ではなかったという。「調整は秋より春の方がしやすかった。パレスは少なからず輸送減りする傾向があったので、長距離輸送がないぶんですね」。

関西馬にホームの利が大きいことを認識しつつ、ふと思い出した。パレスには前年秋もＧ１・３連戦に挑んだ“経験”があったのだ。一方、クロワは２歳時から常に適度な間隔を空けており、天皇賞・春は国内で初の中３週での競馬。レースで勝利をつかんだが、今まで記憶にないほど、全能力を絞り出すような激闘だった。現役屈指の能力が経験を凌駕（りょうが）するのか。偉大な父でも超えられなかった厚い壁。打ち崩すのは決して楽ではない。（山本 武志）

◆古馬の芝中長距離Ｇ１ 春は大阪杯（阪神・芝２０００メートル）、天皇賞・春（京都・芝３２００メートル）、宝塚記念（阪神・芝２２００メートル）と３戦ある。宝塚記念は昨年から施行時期が２週早まり、中３週、中５週の間隔で行われ、３連勝なら褒賞金３億円が入る。大阪杯がＧ１に昇格した１７年以降、この３戦にすべて出走したのはキタサンブラック（１７年）、スマートレイアー（１８年）、ジャスティンパレス（２５年）の３頭だけ。秋も天皇賞・秋（東京・芝２０００メートル）、ジャパンＣ（東京・芝２４００メートル）、有馬記念（中山・芝２５００メートル）を３連勝すれば褒賞金３億円が入る。

◆ジャスティンパレス ２歳時からホープフルＳ２着などがあったが、４歳時から本格化。２３年天皇賞・春でＧ１初制覇を飾ると、その後も長く一線級で活躍。２４年秋、２５年春秋と３シーズン連続でＧ１３連戦出走というタフな馬で、２５年有馬記念７着を最後に引退した。