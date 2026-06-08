今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えします。

直川貴博キャスター

「斎藤さん、関東甲信も梅雨入りしましたが、大雨になったときのリスク、自宅周辺などでチェックしていますか？」

斎藤佑樹キャスター

「ハザードマップなどを見て、確認するようにしています」

直川貴博キャスター

「場所によって大雨が起きたときに、どのようなリスクが潜んでいるのか、種別で確認することが大切です。

まずは山や崖、急な斜面などの近くには、「土砂災害」のリスクが高まる可能性があります。

また川の周辺も油断できません。川が氾濫して都市部に流れ込む可能性もありますし、堤防が決壊して流れ込む「外水氾濫」のリスク。

そして都市部でも油断はできません。住宅の地下室に流れ込んだり、道路のアンダーパスなど「内水氾濫」のリスクがありますので、場所によって斎藤さんのように、ハザードマップをチェックすることが大切になってきますね」

木原実・気象予報士

「さらに近年では、雨の降り方にも変化がでてきています。雨の降る日数というのは減少傾向なのですが、一度に降る雨・非常に激しい雨などの回数・頻度は増えていて、これが災害につながりやすいひとつの要因なのではないかと思います」

直川貴博キャスター「場所によって、職場だったら、また学校だったら、自宅だったらと、周りのハザードマップを確認すること。そして非常持ち出し袋などを事前にチェックしておくことが大切です」